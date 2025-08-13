El fantasma que merodeaba por El Milagro: “¡Bartolo, tráeme el cayuco!”

En el sector El Milagro, ubicado a orillas del lago de Maracaibo, se mantiene vigente una leyenda popular que ha sido transmitida por generaciones. Se trata del supuesto fantasma de un comerciante que, según testimonios de vecinos, aún se manifiesta en las noches con un grito que se ha vuelto emblemático: “¡Bartolo, tráeme el cayuco!”

La historia, parte del imaginario colectivo zuliano, relata que un comerciante llegó en cayuco acompañado por su ayudante Bartolo. El patrón desembarcó para realizar diligencias, dejando a Bartolo a cargo de la embarcación. Minutos después, el comerciante regresó corriendo, perseguido por dos individuos armados con machetes. Al intentar escapar, pidió ayuda a su ayudante, quien no respondió por estar dormido. El comerciante se lanzó al lago y desapareció. Su cuerpo nunca fue encontrado.

Desde entonces, habitantes del sector afirman que el grito del comerciante se escucha en determinadas noches, especialmente cuando hay silencio y poca iluminación. La frase “¡Bartolo, tráeme el cayuco!” se ha convertido en parte del folclore local.

Redes sociales

Recientemente, esta leyenda ha cobrado notoriedad en redes sociales, especialmente en TikTok, donde el canal @universo.insolito publicó un video que dramatiza la historia. El contenido ha superado el medio millón de reproducciones y ha generado una amplia interacción entre usuarios, quienes han compartido comentarios, recreaciones y referencias humorísticas a la frase.

El fenómeno ha despertado el interés por otras leyendas urbanas de Maracaibo, como las de El Cónsul, Los Frailes y la llamada “calle del diablo”, que también forman parte del acervo oral de la región. Estas historias eran comúnmente contadas en reuniones familiares y vecinales, especialmente en épocas en que la electricidad era limitada y las actividades nocturnas se realizaban bajo luz tenue.

Expertos en cultura popular señalan que este tipo de relatos cumplen una función social al preservar la identidad local y transmitir valores, advertencias o creencias. La viralización de la leyenda de Bartolo demuestra cómo las plataformas digitales pueden contribuir a la difusión de tradiciones que, de otro modo, podrían perderse con el tiempo.

El caso de “¡Bartolo, tráeme el cayuco!”, representa un ejemplo de cómo el contenido digital puede revitalizar el interés por el patrimonio oral, conectando generaciones y ampliando el alcance de historias que forman parte de la memoria colectiva de Maracaibo.

Noticia al Día / Universo.insolito en Tiktok