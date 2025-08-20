El II Encuentro de Decimistas se celebrará este 23-Ago

Este sábado 23 de agosto, a partir de las 9:00 a. m., la Biblioteca Pública María Calcaño será escenario del II Encuentro de Decimistas del Lago de Maracaibo, una jornada dedicada al verso popular que reunirá a cerca de 40 cultores provenientes de nueve municipios del estado Zulia.

El evento, organizado por un colectivo ciudadano de cultores populares, busca fortalecer la tradición oral zuliana a través de la décima, también conocida como “canto de orilla”. Según los organizadores Eneida Martínez e Ylich Carvajal, esta segunda edición representa un crecimiento significativo respecto al primer encuentro realizado en marzo, que contó con la participación de 15 decimistas.

Durante la jornada se presentará una declaración colectiva que reafirma el valor de la décima como expresión identitaria del gentilicio zuliano. “Nuestro propósito es crear espacios, físicos y virtuales, de encuentro entre los creadores de décima y otros géneros de poesía popular, en la convicción de que es en el encuentro de los creadores, en espacios públicos, plurales, donde germina y fructifica la décima y toda forma de literatura o arte en general”, señalaron los organizadores.

El encuentro cuenta con el respaldo de la Biblioteca María Calcaño, la Secretaría de Cultura de la Gobernación del Zulia, el Departamento de Artes Gráficas de la Dirección de Cultura de LUZ y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de su Gabinete Regional.

Participantes por municipio:

Lagunillas: Juan Carlos Ekmeiro, Eliéser Hernández, Dixon Rivera, Deyanira Rivera, Wilfredo Terán

Miranda: Harold Romero, Francis Perozo, José “Chino” Prieto, Simón Morales, Marvin Reverol, Miguel Díaz, Juan Carlos Paz, Jairo Valbuena

Jesús Enrique Lossada: Eneida Martínez, Eva Amundaray, Nilda Fernández, Dervis Medina, Richard Fernández, José Pérez

La Cañada de Urdaneta: Mario Fernández

San Francisco: Narciso Blanco, Juan Carlos Soto, Roberto Soto, Rosana Árraga

Mara: Gualberto Gutiérrez, José Rafael Marín, Ernesto Atencio

Cabimas: Bernardo Bracho

Baralt: Gustavo Oviedo, Beto Campuzano, Karolayn Quintero

Maracaibo: Danni Ortega, Justo Montenegro, Gretzy Atencio, Cristian Ariza, Heberto Ortega, Ylich Carvajal

La invitación está abierta al público general, en un espacio donde la poesía se convierte en puente entre generaciones y territorios. El Lago de Maracaibo vuelve a ser testigo de un encuentro que celebra la palabra, la identidad y el arte popular.