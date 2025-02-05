El semáforo se cayó porque un carro chocó en la noche

La Alcaldía de Maracaibo, a través del Instituto Municipal de Transporte Colectivo y Urbano de la ciudad (IMTCUMA) informa que a las 11:45 de la mañana de este 5 de febrero el semáforo de la calle 84 con avenida 15 Delicias cedió y cayó sobre un vehículo que pasaba por la zona.

El hecho no dejó heridos que lamentar y solo sumó pérdidas materiales. Roberto Boscán, presidente del IMTCUMA, precisó que el desplome de la estructura fue producto de que recibió un choque en su base, la noche del martes 4 de febrero.

Ante el hecho, la municipalidad atendió la situación con la llegada del personal de IMTCUMA, funcionarios de Polimaracaibo y los Bomberos en aproximadamente unos 10 minutos.

Boscán indicó que, primeramente, se atendieron a las personas que iban en el vehículo y una vez descartadas lesiones se esclareció los hechos para encontrar las soluciones pertinentes al caso.

El presidente de IMTCUMA, además, recalcó que el mantenimiento a las 227 intercepciones semaforizadas de la ciudad es continúo, cerrando el 2024 con 519 atenciones a las diversas estructuras con base en los reportes generados por los vecinos y comunidades.

Lee también: Inician investigación a Directora de Administración y Finanzas de la Alcaldía de Maracaibo por presunto incumplimiento de deberes

Noticia al Día/Nota de prensa