Domingo 17 de agosto de 2025
Al Dia

En Casa del Abuelo Los Años Dorados hubo una parranda por el 27 aniversario

Llenos de un espíritu jovial, energía inagotable y una característica a su edad muy elocuente, alegre y dicharachera, treinta abuelos…

Por Andrea Guerrero

En Casa del Abuelo Los Años Dorados hubo una parranda por el 27 aniversario
Llenos de un espíritu jovial, energía inagotable y una característica a su edad muy elocuente, alegre y dicharachera, treinta abuelos y abuelas que asisten a diario a la Casa Los Años Dorados celebraron a lo grande el 27 aniversario de esa institución, ubicada en la parroquia Cristo de Aranza, donde la anfitriona fue la primera dama del estado Zulia, Eveling Trejo de Rosales.

"Los abuelos tienen un papel fundamental en nuestras vidas y dejan una huella que no se puede borrar. Amor, cariño, comprensión, sabiduría, confianza, entrega y fuerza", dijo la primera dama del Zulia, Eveling de Rosales.

No vistieron de gala sino que trajeados con prendas ligeras, frescas y sencillas, abuelas y abuelos, fueron atendidos por Eveling de Rosales y el equipo que la acompaña desde la Fundación Casa del Abuelo. Los agasajados bailaron, jugaron dominó y contaron anécdotas, experiencias de vida, en un ambiente especialmente organizado para ellos y ellas como protagonistas y dignos representantes de la tercera edad.

Rieron, gozaron y bailaron al ritmo de piezas populares, entre ellas, guarachas, boleros, gaitas y merengues que marcaron el compás de cada pareja que dedicaba lo mejor de su arte que deleitó al público acompañante por la soltura, simpatía y pasos impresionantes a la hora de moverse.

El aniversario también estuvo caracterizado por juegos de mesa como el tradicional dominó, ajedrez y cartas. Allí, los abuelitos demostraron lucidez y buen humor con el que añoran y recuerdan su juventud, deseando un mejor futuro para hijos y nietos.

Asimismo, los galanes y coquetas fueron atendidos en la jornada social que incluyó manicure y peluquería gratuita. Además un buen agasajo permitió que disfrutaran un rico y nutritivo desayuno.

En esta actividad también destacó la presencia de profesores, estudiantes y la rectora, Gisela Quijada de la Universidad "Dr. José Gregorio Hernández". Los alumnos de la cátedra de responsabilidad civil-labor social y sus actitudes vivieron una excelente experiencia.

Asimismo, el profesor de la cátedra de responsabilidad civil, Robinson Barboza, asistió formalmente al acto conmemorativo. Por parte de la Fundación Niño Zuliano, su presidenta, Eveling Trejo de Rosales, estuvo acompañada por la gerente general, Melida Antúnez; Carolina Gutiérrez, directora de la Fundación Casa del Abuelo y otros funcionarios.

En un breve mensaje la Primera Dama del Zulia afirmó que "los abuelos tienen un papel fundamental en nuestras vidas y dejan una huella que no se puede borrar. Amor, cariño, comprensión, sabiduría, confianza, entrega y fuerza. Nos ofrecen un tesoro incalculable y a medida que pasan los años nos damos cuenta de lo importante que han sido en nuestras vidas. Es por ello que hoy los honramos mas que nunca, pues con voluntad y amor podemos hacer grandes cosas".

Noticia al Día / Nota de prensa

Temas:

