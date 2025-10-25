En pocos minutos comienza la misa solemne previa a la Bajada de Chiquinquirá

Para las cinco de la tarde de este sábado 25 de octubre, está pautada la eucaristía que antecede a la Bajada de Nuestra Señora de Chiquinquirá, la cual será auspiciada por el padre Roberto Morales, párroco de la iglesia San José de Maracaibo.

A las cuatro y media comenzó el rosario en presencia de Miles de feligreses que poco a poco están llegando desde tempranas horas de la tarde a la santa plazoleta. Más de 600 Servidores de María se encuentran congregados en esta gran celebración católica.

Algunas de las principales autoridades de la región zuliana también hicieron acto de presencia en el lugar.

Fotos: José Gregorio Flores

Noticia al Día