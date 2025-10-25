Sábado 25 de octubre de 2025
En pocos minutos comienza la misa solemne previa a la Bajada de Chiquinquirá

Para las cinco de la tarde de este sábado 25 de octubre, está pautada la eucaristía que antecede a la…

Por José Gregorio Flores

Foto: José Gregorio Flores
Para las cinco de la tarde de este sábado 25 de octubre, está pautada la eucaristía que antecede a la Bajada de Nuestra Señora de Chiquinquirá, la cual será auspiciada por el padre Roberto Morales, párroco de la iglesia San José de Maracaibo.

A las cuatro y media comenzó el rosario en presencia de Miles de feligreses que poco a poco están llegando desde tempranas horas de la tarde a la santa plazoleta. Más de 600 Servidores de María se encuentran congregados en esta gran celebración católica.

Algunas de las principales autoridades de la región zuliana también hicieron acto de presencia en el lugar.

Fotos: José Gregorio Flores

Zulia

Habrá lluvias intensas y descargas eléctricas este sábado en el Zulia

El fenómeno se registra principalmente en áreas del eje metropolitano de Maracaibo y San Francisco, así como en zonas del Sur del Lago y la Costa Oriental, donde se han reportado precipitaciones de corta duración pero alta intensidad
Zulia

Buscan a Dobby, perrito extraviado en la urbanización San Francisco de Maracaibo

Fue visto por última vez en los alrededores del Liceo Calcaño, caminando por la parte trasera del recinto educativo
Zulia

En su Bajada la Chinita lucirá el manto con el escudo bordado de su Santidad el Papa León XIV

Está hecho de terciopelo rojo sangre, simbolizando la Pasión de Cristo y la realeza de María, con el escudo del papa León XIV en el centro
Zulia

Hoy La Chinita baja del altar al encuentro con su grey zuliana

Inician oficialmente las Fiestas Patronales, en medio del júbilo luego de la canonización de los dos primeros Santos venezolanos, José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles.

