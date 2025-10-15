Miércoles 15 de octubre de 2025
Al Dia

En su plaza, Luis Hómez nos convida a mirar el sol salir sobre nuestro Lago

Un rinconcito en la calle 85 de Valle Frío, donde puede verse despuntar el sol sobre las aguas tranquilas del Coquivacoa

Por Josue Carrillo

En su plaza, Luis Hómez nos convida a mirar el sol salir sobre nuestro Lago
En su plaza, Luis Homez nos convida a mirar el sol salir sobre nuestro lago
Hay un lugar en Maracaibo donde pueden guardar tus ojos una hermosa vista a nuestro ¨Lago, un rinconcito en la calle 85 de Valle Frío, donde puede verse despuntar el sol sobre las aguas tranquilas del Coquivacoa, acertadamente, han construido allí la plaza para honrar al valiente, Luis Hómez Martínez, paladín de la justicia, de la verdad y amante incondicional de Maracaibo.

Por allí han transitado nuestros pasos hoy. En la plaza un señor barre las hojitas caídas. Conversamos con Sergio Pérez quien ha tenido el cariño de cuidar la plaza. Vive a seis casas de allí. Antes hacía el trabajo de gratis. Desde hace una semana de la Alcaldía de Maracaibo le han notificado que sus servicios serán compensados, aunque aún no le han llevado nada.

La salida del sol nunca ha dejado de inspirar a los poetas. Aquí un ejemplo

Sale el sol y no estás a mi lado
Vivo desesperado, esperando tu amor
Cae el sol y la noche traidora
Me hace pensar que ahora

Estarás en otros brazos, no en los míos
Y yo pasando solo tanto frío
Estarás formando lazos, no conmigo
Y yo anhelando dormir contigo

Sale el sol, mis ojeras hinchadas
Noche desorbitada por culpa de tu amor
Cae el sol, es la misma tragedia
Y tú no la remedias

Porque estarás en otros brazos, no en los míos
Y yo pasando, pasando solo tanto frío
Estarás formando lazos, no conmigo
Y yo anhelando dormir contigo

JC

Noticia al Día

