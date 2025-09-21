Encendido de Bella Vista será el próximo 7 de noviembre

Maracaibo se prepara para la época más esperada del año, las Fiestas Patronales y como era de esperarse este año se realizará el Encendido de Bella Vista, el próximo 7 de noviembre, donde la avenida se llenará de luces y música.

La información la dio a conocer el presidente del Comité, Omar Enrique, junto al alcalde Gian Carlo Di Martino, durante una amena rueda de prensa donde presentaron el cronograma oficial de actividades de las Ferias.

El alcalde Gian Carlo Di Martino, manifestó que se espera la visita de más de un millón de personas y la participación de un millón de personas y la participación de 100 artistas regionales, nacionales e internacionales. Además, destacó que el evento generará tres mil empleos directos, dinamizando el comercio, la economía formal y la industria de la ciudad.

A continuación cronograma de actividades de las Fiestas Patronales:

21 de septiembre: concentración espiritual por la paz en la Vereda del Lago, en el marco del Día Mundial de la Paz.

1 de octubre: encendido navideño y espectáculo de gaitas en la Plaza de la República, en cumplimiento del decreto presidencial que marca el inicio de la Navidad en Venezuela.

19 de octubre: conmemoración de la canonización de los dos primeros santos venezolanos con la inauguración de la plaza José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles.

25 de octubre: Bajada de la Virgen Nuestra Señora de Chiquinquirá, en la Plazoleta de la Basílica. Un evento que reúne a miles de devotos y visitantes del todo país.

31 de octubre y 1 de noviembre: Elección de las reinas infantil y juvenil en el Teatro Niños Cantores

7 noviembre: Encendido de Bella Vista.

8 de noviembre: Día del Gaitero, el evento se llevará a cabo en la Plazoleta de la Basílica en un concierto especial para celebrar a los protagonistas del género musical zuliano.

Gran desfile de la feria: El 9 de noviembre, la avenida 5 de Julio se llenará de alegría y color con el desfile de la feria, que contará con carrozas, comparsas y bandas de diferentes municipios del Zulia.

En los próximos días el comité organizador presentará el Cartel de Ferias.

Lee también: Daniel Sarcos animará el encendido de luces en Bella Vista

Noticia al Día