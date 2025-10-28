Martes 28 de octubre de 2025
Al Dia

Entrega de bandas especiales del reinado de la Chinita llenó de emoción a los marabinos

La bandas fueron colocadas por algunos representantes de los medios de comunicación de la región.

Por Ernestina García

Entrega de bandas especiales del reinado de la Chinita llenó de emoción a los marabinos
Foto: Will Marval
Durante la presentación a la prensa, realizada este lunes 27 de octubre en el Teatro Niños Cantores del Zulia, la esperada entrega de bandas especiales para el reinado de la feria 59 en honor a la Chinita, se reconocieron las cualidades más destacadas de las representantes de los 21 municipios de la región, en una jornada llena de emoción, elegancia y espíritu competitivo.

Luciendo trajes de baño estampados, las mises desfilaron al ritmo de las melodías de la violinista Ivette Caldera.

Las candidatas que resultaron premiadas en las categorías especiales fueron:

Fotogénica: Karla Moronta

Amistad: Shantal Maváres

Rostro y Cuerpo: Aztric Fernandez

Sonrisa: Nayelis Fuenmayor

Cabello: Gabriela Madueño

Belleza Integral: Luismary Ávila

Actitud: Yuliana Curiel

Pasarela: Gabriela Díaz

Ojos lindos: Yoseynis Toyo, quien cautivó al jurado con su mirada expresiva.

Prensa, fue para la representante del municipio Santa Rita, Gabriela Díaz

La representante del municipio Santa Rita, Gabriela Díaz recibió la banda especial de prensa y ofreció un mensaje para Noticia al Día.

Tambièn se entregaron las bandas especiales a las candidatas al reinado infantil

En las categorías baby, infantil y juvenil correspondieron a las siguientes candidatas: Claudia Díaz, “Rostro más lindo”; Marialex Luzardo, en “Pasarela”; Lijunais Viloria, “Cabello más lindo”; Isabella Semprum, “Ojos más lindos”; Aranza Quintero, “Mejor actitud”; Sara Parra, en “Amistad”, y Fabiana Tubiñez, como “Fotogénica”.

Noticia al Día

Fotos y video: Wilberth Marval

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
