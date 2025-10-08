Este miércoles se realizan los servicios funerarios de Winael Nelson en Maracaibo

Familiares, amigos y colegas del periodista Winael Arcángel Nelson Macho se reúnen este miércoles para rendirle homenaje póstumo en la sede de Exequiales de Occidente, ubicada en la avenida 16A entre calles 72 y 73 de Maracaibo. El servicio funerario está previsto desde las 7:00 de la mañana.

Nelson falleció el martes 7 de octubre a los 62 años de edad, dejando una profunda huella en el gremio comunicacional zuliano. Su familia informó que el acto de despedida se realizará en un ambiente de recogimiento, abierto a quienes deseen acompañar y expresar sus condolencias.

La empresa Exequiales de Occidente será responsable de la atención integral durante la jornada, que incluye el velorio, acompañamiento familiar y disposición de espacios para el homenaje.

Noticia al Día