Sábado 18 de octubre de 2025
Al Dia

Estudiantes de bachillerato también se sumaron a la campaña de concientización contra el cáncer de mama

El colegio Luso venezolano inició actividades recorriendo las calles para entregar un mensaje que llegó a la sala de redacción de Noticia al Día, donde los estudiantes entregaron lazos rosas a todos los periodistas y ofrecieron algunas palabras.

Por Pasante1

Estudiantes de bachillerato también se sumaron a la campaña de concientización contra el cáncer de mama
Los estudiantes compartieron su experiencia en la sala de redacción de NAD. Foto: José Gregorio Flores.
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Al margen del próximo 19 de octubre, cuando se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, las distintas entidades se encargan de organizar eventos y campañas para concientizar sobre la prevención contra esta terrible enfermedad.

Este es el caso del colegio Luso Venezolano se viste de rosa para apoyar una causa tan noble como la batalla contra el Cáncer de Mama, enfocándose en concientizar sobre la enfermedad por medio del icónico lazo rosado.

El 19 de octubre, designado por la Organización Mundial de la Salud como el Día Mundial del Cáncer de Mama, nace con la idea de fomentar el conocimiento colectivo sobre la enfermedad y sus consecuencias, a la vez que se promueven los controles y tratamientos que, si se hacen a tiempo, llegan a salvar vidas.

Estudiantes dedicados

El colegio Luso venezolano inició actividades recorriendo las calles para entregar un mensaje que llegó a la sala de redacción de Noticia al Día, donde los estudiantes entregaron lazos rosas a todos los periodistas y ofrecieron algunas palabras.

Las estudiantes de quinto año, Georgina Fuenmayor, Ema Carrizo y Daniela Salas, junto a algunos compañeros más y sus representantes académicos, compartieron la importancia de la concientización y que esta “no debería ser solo un día, sino los 365 días del año”.

Aunque con nervios, las estudiantes compartieron experiencias cercanas a la enfermedad que terminaron por conmoverlas, reflexionando sobre la importancia de llevar un estilo de vida sano que sirva de apoyo ante la posible enfermedad.

Animando a las personas a no tener miedo a los chequeos médicos, las estudiantes compartieron que el miedo puede estar presente y que ellas también lo sentirían, pero que esto no puede ser un impedimento para cuidar de la salud.

Entre conversaciones, las estudiantes comentaron que la enfermedad no solo afecta a la persona que la sufre, sino también a sus allegados. Sin embargo, animaron a las personas a mantenerse fuertes, mencionando que el aspecto emocional también es importante, pues ante obstáculos pueden llegar pensamientos peligrosos, pero manteniendo la esperanza se puede salir adelante.

Noticia al Día / Reyhans Quiróz

Fotos: José Gregorio Flores

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Isnotú es una fiesta

Isnotú es una fiesta

Diosa Canales se convierte en la nueva integrante de La Casa de Alofoke 2

Diosa Canales se convierte en la nueva integrante de La Casa de Alofoke 2

Ramón el perro que llegó al muelle de PDVSA se salvó: Le buscan un hogar

Ramón el perro que llegó al muelle de PDVSA se salvó: Le buscan un hogar

CNN investiga el caso de una niña recién nacida enterrada viva

CNN investiga el caso de una niña recién nacida enterrada viva

Sabores tradicionales del Zulia brillaron en el festival ‘Come en la UCAB’: Presentaron propuestas innovadoras con ingredientes propios de la región

Sabores tradicionales del Zulia brillaron en el festival ‘Come en la UCAB’: Presentaron propuestas innovadoras con ingredientes propios de la región

Águilas y Tiburones dividieron honores en Maracaibo

Águilas y Tiburones dividieron honores en Maracaibo

Los Dodgers barrieron para instalarse por segundo año consecutivo a la Serie Mundial

Los Dodgers barrieron para instalarse por segundo año consecutivo a la Serie Mundial

Eugenio Suárez se viste de héroe en triunfo de Marineros por Serie de Campeonato

Eugenio Suárez se viste de héroe en triunfo de Marineros por Serie de Campeonato

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este sábado 18 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este sábado 18 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este sábado 18 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este sábado 18 de octubre

Alcaldía de Maracaibo acompañará canonización del Dr. José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles desde la Basílica

Alcaldía de Maracaibo acompañará canonización del Dr. José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles desde la Basílica

La Vinotinto vuelve a descender en el ranking Fifa

La Vinotinto vuelve a descender en el ranking Fifa

Gustavo Sarmiento necesita apoyo para costear su tratamiento contra el Cáncer

Gustavo Sarmiento necesita apoyo para costear su tratamiento contra el Cáncer

Piden ayuda para tratamiento del niño Joel David: Paciente con microcefalia, diagnosticado con un complicado cuadro de neumonía

Piden ayuda para tratamiento del niño Joel David: Paciente con microcefalia, diagnosticado con un complicado cuadro de neumonía

Shakira posó con cuernos y provocó reacciones en las redes sociales

Shakira posó con cuernos y provocó reacciones en las redes sociales

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

El venezolano come unos 300 gramos de plátano per cápita diario: Según estimaciones de gremio

El venezolano come unos 300 gramos de plátano per cápita diario: Según estimaciones de gremio

Asignan ‘Ingreso Contra la Guerra Económica’ con bono de ‘Fin de Año’ incluido a los jubilados por Patria

Asignan ‘Ingreso Contra la Guerra Económica’ con bono de ‘Fin de Año’ incluido a los jubilados por Patria

EEUU repatriará a Colombia y Ecuador a dos sobrevivientes del submarino atacado en el Caribe

EEUU repatriará a Colombia y Ecuador a dos sobrevivientes del submarino atacado en el Caribe

Con la fe desbordada: Petare se engalana con imponente mural de José Gregorio Hernández

Con la fe desbordada: Petare se engalana con imponente mural de José Gregorio Hernández

Reportan incendio en el patio de tanques en Palmarejo

Reportan incendio en el patio de tanques en Palmarejo

Noticias Relacionadas

Zulia

Estudiantes de bachillerato también se sumaron a la campaña de concientización contra el cáncer de mama

El colegio Luso venezolano inició actividades recorriendo las calles para entregar un mensaje que llegó a la sala de redacción de Noticia al Día, donde los estudiantes entregaron lazos rosas a todos los periodistas y ofrecieron algunas palabras.
Cultura

Luis E. Mogollón consagra la imagen de José G. Hernández en el Pío Latinoamericano de Roma

La obra, que reproduce la imagen oficial de la Beatificación, queda instalada en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano, el mismo instituto donde el Beato cursó estudios.
Zulia

Gobernación afinan detalles para garantizar la seguridad en las Fiestas Patronales

El gobernador del Zulia, Ing. Luis Caldera, informó que sostuvo un encuentro con las instituciones nacionales y estadales junto al…
Canonización

Instalan la escultura más grande del mundo en honor a José Gregorio Hernández

La imponente obra, que plasma la figura del Siervo de Dios con una monumentalidad sin precedentes, no es solo un récord de tamaño, sino un testimonio tangible de la fe.


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025