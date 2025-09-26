Falleció el comunicador social Adrián Toledo

Con profundo pesar, el gremio periodístico venezolano lamenta el fallecimiento de Adrián P. Toledo C., destacado comunicador social, quien partió físicamente este viernes a los 36 años de edad, tras librar una dura batalla contra el Linfoma no Hodgkin y el síndrome de la vena cava.

Toledo, nacido en 1989. Durante los últimos meses, Adrián enfrentó con valentía una enfermedad agresiva que lo llevó a solicitar apoyo público para costear sus tratamientos de quimioterapia.

Desde esta redacción, nos unimos al duelo nacional por la pérdida de un comunicador ejemplar. Que brille para él la luz perpetua.

Noticia al Día