Viernes 26 de septiembre de 2025
Falleció el comunicador social Adrián Toledo

Durante los últimos meses, Adrián enfrentó con valentía una enfermedad agresiva que lo llevó a solicitar apoyo público para costear sus tratamientos de quimioterapia

Por Andrea Guerrero

Falleció el comunicador social Adrián Toledo
Foto: Agencia
Con profundo pesar, el gremio periodístico venezolano lamenta el fallecimiento de Adrián P. Toledo C., destacado comunicador social, quien partió físicamente este viernes a los 36 años de edad, tras librar una dura batalla contra el Linfoma no Hodgkin y el síndrome de la vena cava.

Toledo, nacido en 1989. Durante los últimos meses, Adrián enfrentó con valentía una enfermedad agresiva que lo llevó a solicitar apoyo público para costear sus tratamientos de quimioterapia.

Desde esta redacción, nos unimos al duelo nacional por la pérdida de un comunicador ejemplar. Que brille para él la luz perpetua.

Vallenato de ALTO VOLTAJE que no se puede ignorar

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de vallenatisima ® (@vallenatisima) Se viralizó un video que está prendiendo las…
Ayudemos al pequeño Jefferson Puerta con su diagnóstico

Cada granito cuenta
Trump firma orden que habilita la venta de TikTok en EEUU y garantiza su continuidad

La decisión del presidente Donald Trump busca cumplir con los requisitos de seguridad nacional impuestos por la ley aprobada en 2024, que…
Equipo multidisciplinario continúa activo en la atención y evaluación de afectaciones por sismos en el Zulia

El municipio más afectado fue Baralt, que quedó la noche del miércoles con un 90% sin electricidad, así como el municipio Valmore Rodríguez, los cuales ya recuperaron en un 100% el servicio

