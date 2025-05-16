Falleció el locutor Humberto Prieto: la voz potente y popular de Cabimas

La mañana de este viernes 16 de mayo, dejó de existir en su residencia, ubicada en el sector Guabina del municipio Cabimas, el reconocido locutor Humberto Prieto González, reseña El Regional.

Conocido también como “La Voz Potente de la Radiodifusión Zuliana”, Prieto González será recordado por haber construido escuela en la reconocida Radio Libertad de Cabimas, donde fue por muchos años la voz estelar del célebre noticiero “Tribuna de Libertad”.

Prieto alcazó popularidad en varios municipios del Zulia como Santa Rita y Los Puertos de Altagracia, asimismo logró conquistar la audiencia de los pueblos del estado Falcón como Mene de Mauroa y Dabajuro en los que gozaba de gran sintonía.

Con su certificado de locución, el número 6.345, expedido por el entonces Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Prieto González dejó para la posteridad, con su voz ancla, aquella presentación de su admirada casa sonora: “donde se funde el Lago, cielo y trópico, transmite Radio Libertad, 620 AM, la potente arriba”.

De acuerdo a El regional, su amigo, el también dirigente social y político local, Humberto Torres, definió a Humberto Antonio Prieto González como el hombre que con su potente y disciplinada voz, supo ganarse el aprecio de todas las comunidades de la Costa Oriental del Lago a través de la radiodifusión zulian

Noticia al Día/El Regional