Domingo 19 de octubre de 2025
Al Dia

Gobernación afina detalles para las Fiestas Patronales

El gobernador del Zulia, Ing. Luis Caldera, informó que sostuvo un encuentro con las instituciones nacionales y estadales junto al G/D Javier Magallanes, jefe de la ZODI y el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)

Por María Briceño

Gobernación afina detalles para las Fiestas Patronales
Foto: RRSS/Gobernación del Zulia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El gobernador del Zulia, Ing. Luis Caldera, informó que sostuvo un encuentro con las instituciones nacionales y estadales junto al G/D Javier Magallanes, jefe de la ZODI y el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), para afinar detalles con respecto al tema de seguridad para las venideras Fiestas Patronales.

"Nos preparamos para las festividades próximas a la bajada de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá y la conmemoración del natalicio del GJ Rafael Urdaneta", dice el post publicado en la cuenta de Instagram de la Gobernación.

Cabe destacar que el próximo sábado, 25 de octubre se llevará a cabo la tradicional Bajada de la Chinita, en la Plazoleta de la Basílica.

Lee también: ¡Todo listo!: Estudiantes del Instituto Arquidiocesano Niños Cantores afinan detalles para la Copa Ka’i 2024

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Empezó la misa solemne en Isnotú: Conozca los detalles a través de la transmisión de NAD y la UJGH

Empezó la misa solemne en Isnotú: Conozca los detalles a través de la transmisión de NAD y la UJGH

Diosa Canales se convierte en la nueva integrante de La Casa de Alofoke 2

Diosa Canales se convierte en la nueva integrante de La Casa de Alofoke 2

Ramón el perro que llegó al muelle de PDVSA se salvó: Le buscan un hogar

Ramón el perro que llegó al muelle de PDVSA se salvó: Le buscan un hogar

CNN investiga el caso de una niña recién nacida enterrada viva

CNN investiga el caso de una niña recién nacida enterrada viva

Sabores tradicionales del Zulia brillaron en el festival ‘Come en la UCAB’: Presentaron propuestas innovadoras con ingredientes propios de la región

Sabores tradicionales del Zulia brillaron en el festival ‘Come en la UCAB’: Presentaron propuestas innovadoras con ingredientes propios de la región

Águilas y Tiburones dividieron honores en Maracaibo

Águilas y Tiburones dividieron honores en Maracaibo

Los Dodgers barrieron para instalarse por segundo año consecutivo a la Serie Mundial

Los Dodgers barrieron para instalarse por segundo año consecutivo a la Serie Mundial

Eugenio Suárez se viste de héroe en triunfo de Marineros por Serie de Campeonato

Eugenio Suárez se viste de héroe en triunfo de Marineros por Serie de Campeonato

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este sábado 18 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este sábado 18 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este sábado 18 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este sábado 18 de octubre

Alcaldía de Maracaibo acompañará canonización del Dr. José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles desde la Basílica

Alcaldía de Maracaibo acompañará canonización del Dr. José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles desde la Basílica

La Vinotinto vuelve a descender en el ranking Fifa

La Vinotinto vuelve a descender en el ranking Fifa

Gustavo Sarmiento necesita apoyo para costear su tratamiento contra el Cáncer

Gustavo Sarmiento necesita apoyo para costear su tratamiento contra el Cáncer

Piden ayuda para tratamiento del niño Joel David: Paciente con microcefalia, diagnosticado con un complicado cuadro de neumonía

Piden ayuda para tratamiento del niño Joel David: Paciente con microcefalia, diagnosticado con un complicado cuadro de neumonía

Shakira posó con cuernos y provocó reacciones en las redes sociales

Shakira posó con cuernos y provocó reacciones en las redes sociales

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Noticia al Día y la Universidad José Gregorio Hernández llevan en vivo la histórica canonización de los primeros santos venezolanos

Noticia al Día y la Universidad José Gregorio Hernández llevan en vivo la histórica canonización de los primeros santos venezolanos

Noticia al Día conversó con el Peregrino de Los Andes en La Catedral de San Pedro: Estoy muy agradecido con Dios por la oportunidad de estar aquí

Noticia al Día conversó con el Peregrino de Los Andes en La Catedral de San Pedro: Estoy muy agradecido con Dios por la oportunidad de estar aquí

Empezó la misa solemne en Isnotú: Conozca los detalles a través de la transmisión de NAD y la UJGH

Empezó la misa solemne en Isnotú: Conozca los detalles a través de la transmisión de NAD y la UJGH

El milagro de José Gregorio Hernández en la telenovela Cosita Rica

El milagro de José Gregorio Hernández en la telenovela Cosita Rica

Águilas se llevó la Copa NAD tras vencer al Magallanes en entradas extras

Águilas se llevó la Copa NAD tras vencer al Magallanes en entradas extras

Noticias Relacionadas

Al Dia

Noticia al Día conversó con el Peregrino de Los Andes en La Catedral de San Pedro: Estoy muy agradecido con Dios por la oportunidad de estar aquí

La ceremonia de canonización se llevará a cabo este domingo 19 de octubre de 2025 en Roma, oficiada por el Papa, elevando a la santidad a los primeros venezolanos
Al Dia

Noticia al Día conversó con el Peregrino de Los Andes en La Catedral de San Pedro: Estoy muy agradecido con Dios por la oportunidad de estar aquí

La ceremonia de canonización se llevará a cabo este domingo 19 de octubre de 2025 en Roma, oficiada por el Papa, elevando a la santidad a los primeros venezolanos
Al Dia

Noticia al Día y la Universidad José Gregorio Hernández llevan en vivo la histórica canonización de los primeros santos venezolanos

La alianza estratégica entre Noticia al Día y la UJGH busca garantizar una cobertura completa que va más allá de la transmisión de la misa solemne.
Al Dia

El milagro de José Gregorio Hernández en la telenovela Cosita Rica

La fe se reavivó a nivel nacional cuando el personaje de Mama Santa, interpretado por la actriz Tania Sarabia, recibió el milagro de volver a ver.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025