Gobernación afina detalles para las Fiestas Patronales

El gobernador del Zulia, Ing. Luis Caldera, informó que sostuvo un encuentro con las instituciones nacionales y estadales junto al G/D Javier Magallanes, jefe de la ZODI y el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), para afinar detalles con respecto al tema de seguridad para las venideras Fiestas Patronales.

"Nos preparamos para las festividades próximas a la bajada de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá y la conmemoración del natalicio del GJ Rafael Urdaneta", dice el post publicado en la cuenta de Instagram de la Gobernación.

Cabe destacar que el próximo sábado, 25 de octubre se llevará a cabo la tradicional Bajada de la Chinita, en la Plazoleta de la Basílica.

