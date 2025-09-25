Gobernador Luis Caldera sobre actividad sísmica en el estado Zulia: "Hago un llamado a la calma y a mantenernos en alerta"

Este jueves 25 de septiembre, el gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, ofreció un balance preliminar sobre los efectos del reciente sismo que sacudió la región, causando daños estructurales y generando alarma en diversas comunidades.

En Maracaibo, se reportaron grietas significativas en viviendas de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante. El Hospital General del Sur presentó afectaciones en el área de pediatría, lo que motivó la evacuación preventiva de ocho niños.

También se registraron daños en la iglesia Santa Bárbara, el conjunto residencial Los Modines y la chimenea de Cementos Mara. En Mene Grande, el Hospital Luis Razetti reportó fallas en su infraestructura, mientras que en los municipios Baralt, Simón Rodríguez y Jesús Enrique Lossada se produjeron interrupciones eléctricas.

Como parte de las acciones de evaluación, equipos técnicos inspeccionaron los sedimentadores de agua, la estructura antisísmica del Puente sobre el Lago de Maracaibo y el muro de contención en la Costa Oriental del Lago, especialmente durante la noche, ante la posibilidad de réplicas.

El mandatario regional indicó que el sismo provocó episodios de pánico entre la población, lo que se tradujo en un aumento de atenciones médicas. En Baralt, 57 personas fueron asistidas por crisis nerviosas, mientras que en el Hospital Chiquinquirá de Maracaibo se atendieron múltiples casos de hipertensión.

Caldera exhortó a la ciudadanía a mantener la calma, estar atentos a los reportes oficiales y evitar la difusión de contenidos no verificados que puedan generar confusión. Además, informó que se emitirá un balance oficial al mediodía y agradeció la solidaridad expresada por el presidente Nicolás Maduro hacia los afectados en Zulia, Lara y Trujillo.

