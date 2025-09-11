Hidrolago activó servicio de abastecimiento de agua en sectores del sur de Maracaibo

La empresa Hidrolago informó que se encuentra activo el servicio de abastecimiento de agua potable en diversos sectores del municipio Maracaibo, a través del sistema de distribución “Sur por Estanque Sur”.

Según el reporte oficial, el suministro beneficia a comunidades de las parroquias Bolívar, Cacique Mara, Cecilio Acosta, Chiquinquirá, Cristo de Aranza, Francisco Eugenio Bustamante, Luis Hurtado Higuera, Manuel Dagnino y Santa Lucía, así como a centros de salud como el Hospital Central, el CDI Santa Rosalía y el CDI Lago Azul.

Entre los sectores atendidos se encuentran: La Ciega, San José, Santa Bárbara (sectores 3 y 4), El Cerro, Terrazas del Lago, 11 de Febrero, Alfredo Sadel, El Varillal, Gallo Verde, Las Vegas, Parque Las Colinas, Primero de Mayo, Campo Alegre, La Pomona, San Rafael, Altos del Sol Amado, Cardonal Sur, El Trébol, Lago Azul, Los Estanques, San Benito de Palermo, Santa Clara (1 y 2), Valle Frío (sector 5), entre otros.

La estatal hídrica exhortó a la población a hacer uso racional del recurso y mantenerse informada a través de sus canales oficiales: www.hidrolago.gob.ve y la cuenta en redes sociales @HidrolagoContigo.

Este operativo forma parte del plan de abastecimiento progresivo que adelanta el Ministerio del Poder Popular de las Aguas, con el objetivo de garantizar el acceso al agua potable en zonas priorizadas del estado Zulia.

Noticia al Día / Hidrolago