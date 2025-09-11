Jueves 11 de septiembre de 2025
Al Dia

Hidrolago activó servicio de abastecimiento de agua en sectores del sur de Maracaibo

Este operativo forma parte del plan de abastecimiento progresivo que adelanta el Ministerio del Poder Popular de las Aguas

Por Andrea Guerrero

Hidrolago activó servicio de abastecimiento de agua en sectores del sur de Maracaibo
Foto: Referencial
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La empresa Hidrolago informó que se encuentra activo el servicio de abastecimiento de agua potable en diversos sectores del municipio Maracaibo, a través del sistema de distribución “Sur por Estanque Sur”.

Según el reporte oficial, el suministro beneficia a comunidades de las parroquias Bolívar, Cacique Mara, Cecilio Acosta, Chiquinquirá, Cristo de Aranza, Francisco Eugenio Bustamante, Luis Hurtado Higuera, Manuel Dagnino y Santa Lucía, así como a centros de salud como el Hospital Central, el CDI Santa Rosalía y el CDI Lago Azul.

Entre los sectores atendidos se encuentran: La Ciega, San José, Santa Bárbara (sectores 3 y 4), El Cerro, Terrazas del Lago, 11 de Febrero, Alfredo Sadel, El Varillal, Gallo Verde, Las Vegas, Parque Las Colinas, Primero de Mayo, Campo Alegre, La Pomona, San Rafael, Altos del Sol Amado, Cardonal Sur, El Trébol, Lago Azul, Los Estanques, San Benito de Palermo, Santa Clara (1 y 2), Valle Frío (sector 5), entre otros.

La estatal hídrica exhortó a la población a hacer uso racional del recurso y mantenerse informada a través de sus canales oficiales: www.hidrolago.gob.ve y la cuenta en redes sociales @HidrolagoContigo.

Este operativo forma parte del plan de abastecimiento progresivo que adelanta el Ministerio del Poder Popular de las Aguas, con el objetivo de garantizar el acceso al agua potable en zonas priorizadas del estado Zulia.

Noticia al Día / Hidrolago

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Gobierno y organizaciones proteccionistas rescatan a mascotas afectadas tras la explosión

Gobierno y organizaciones proteccionistas rescatan a mascotas afectadas tras la explosión

Arquidiócesis de Maracaibo expresa solidaridad con familias afectadas por explosión en San Francisco

Arquidiócesis de Maracaibo expresa solidaridad con familias afectadas por explosión en San Francisco

Apple y Dua Lipa: La colaboración que revoluciona el iPhone 17

Apple y Dua Lipa: La colaboración que revoluciona el iPhone 17

¿Puede traerse a la Tierra la roca que la NASA halló en Marte?

¿Puede traerse a la Tierra la roca que la NASA halló en Marte?

Jesús Sucre fue dejado en libertad por Tigres de Aragua

Jesús Sucre fue dejado en libertad por Tigres de Aragua

Supremo forma mayoría para condenar a Bolsonaro por intento de golpe de Estado

Supremo forma mayoría para condenar a Bolsonaro por intento de golpe de Estado

Jackson Chourio conectó su cuadrangular 20 de la actual temporada

Jackson Chourio conectó su cuadrangular 20 de la actual temporada

FBI ofrece 100 mil dólares de recompensa por información sobre posible asesino de Charlie Kirk

FBI ofrece 100 mil dólares de recompensa por información sobre posible asesino de Charlie Kirk

Leo Rivas fue el héroe de Marineros para dejar en el terreno a Cardenales

Leo Rivas fue el héroe de Marineros para dejar en el terreno a Cardenales

Astros de Houston colocan a Luis García en la lista de lesionaddos

Astros de Houston colocan a Luis García en la lista de lesionaddos

Brasil exige a Conmebol medidas contra Bolivia tras polémico partido en El Alto

Brasil exige a Conmebol medidas contra Bolivia tras polémico partido en El Alto

La final de la Uefa Champions League 2027 se jugará en el estadio Metropolitano

La final de la Uefa Champions League 2027 se jugará en el estadio Metropolitano

Venezuela será sede del Campeonato Panamericano de Beisbol Femenino

Venezuela será sede del Campeonato Panamericano de Beisbol Femenino

Médico palestino boliviano atrapado en Gaza pide ayuda: “Quiero que mis hijos sigan con vida”

Médico palestino boliviano atrapado en Gaza pide ayuda: “Quiero que mis hijos sigan con vida”

Apple apuesta por la delgadez con el iPhone Air, ¿menos por más?

Apple apuesta por la delgadez con el iPhone Air, ¿menos por más?

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Reportan fuerte explosión en Maracaibo

Reportan fuerte explosión en Maracaibo

Explosión se originó en la empresa de fuegos artificiales Gallo Verde: Autoridades investigan

Explosión se originó en la empresa de fuegos artificiales Gallo Verde: Autoridades investigan

Tragedia en San Francisco: Se desconoce la cantidad de fallecidos y heridos tras explosión en la zona industrial

Tragedia en San Francisco: Se desconoce la cantidad de fallecidos y heridos tras explosión en la zona industrial

Presidente Maduro anuncia despliegue del ‘Plan Independencia 200’

Presidente Maduro anuncia despliegue del ‘Plan Independencia 200’

Habilitadas todas las UCI de San Francisco y Maracaibo: Gobernador Caldera

Habilitadas todas las UCI de San Francisco y Maracaibo: Gobernador Caldera

Noticias Relacionadas

Zulia

Gobierno y organizaciones proteccionistas rescatan a mascotas afectadas tras la explosión

En medio de la tragedia, habitantes de la comunidad junto a entes gubernamentales y organizaciones proteccionistas se mantienen en lucha para rescatar a las mascotas afectadas tras la explosión.
Zulia

Arquidiócesis de Maracaibo expresa solidaridad con familias afectadas por explosión en San Francisco

El pronunciamiento, firmado por el arzobispo metropolitano Mons. José Luis Azuaje Ayala, destaca el dolor compartido por la comunidad eclesiástica ante la tragedia, al tiempo que hace un llamado a todas las parroquias de la ciudad a unirse en oración y solidaridad
Al Dia

Tribunal Supremo de Brasil sentencia a Bolsonaro a 27 años de cárcel por atentar contra el orden democrático

La acusación principal contra Bolsonaro fue por encabezar una «organización criminal» que intentó anular las elecciones presidenciales y permanecer en el poder
Zulia

Suspenden temporalmente el servicio de gas en sectores del sur de Maracaibo tras explosión en fábrica de fuegos artificiales

Las zonas afectadas son: El Gaitero, El Trébol, Cardonal Sur, José Gregorio Hernández y zonas adyacentes

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025