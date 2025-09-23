Hidrolago informa zonas con servicio activo de abastecimiento de agua en Maracaibo y San Francisco

Este martes 23 de septiembre, la Hidrológica del Lago de Maracaibo (Hidrolago), adscrita al Ministerio del Poder Popular de Atención de las Aguas, informó que continúa activo el servicio de distribución de agua potable desde el estanque Redondo, beneficiando a comunidades de los municipios Maracaibo y San Francisco.

En Maracaibo el suministro se mantiene en las parroquias Cristo de Aranza, Francisco Eugenio Bustamante, Luis Hurtado Higuera, Manuel Dagnino, Coquivacoa, Juana de Ávila, Olegario Villalobos e Idelfonso Vásquez.

Entre los sectores atendidos destacan: Altamira Norte y Sur, Corito (sectores 1 al 4), Fundación Maracaibo, Villa Esperanza, San Jacinto, Monteclaro, Las Tarabas y Ciudadela Faria.

Para el San Francisco llegará a la parroquia Francisco Ochoa, el servicio está activo en zonas como Sierra Maestra (sectores Fundacomún, Los Silos y sector 5), La Alhambra, La Portuarial y urbanizaciones como Kalliminios.

En los centros de salud habrá en el Hospital General del Sur Dr. Pedro Iturbe, Hospital Adolfo Pons, Hospital Militar, CDI San Jacinto, CDI Coritos, Diálisis Sierra Maestra y Especialidades Pediátricas.

