Hospital General Regional Adolfo Pons moderniza su banco de sangre

El Hospital General Regional Adolfo Pons, adscrito al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), entregó este miércoles 14 de mayo la modernización de su Banco de Sangre, fortaleciendo así un servicio vital para la comunidad.

El doctor René Martínez Campo, director del hospital, enfatizó la importancia de esta renovación, señalando que el Banco de Sangre es esencial para la institución, permitiendo ampliar la capacidad de atención.

Además, destacó que la participación de donantes voluntarios es clave para garantizar el suministro constante de sangre y sus derivados.

Las obras de reestructuración, realizadas con el apoyo de un grupo de amigos solidarios y bajo los más altos estándares sanitarios, incluyen la instalación de un sistema de climatización de 20 toneladas para preservar adecuadamente los componentes sanguíneos, la dotación de sillas de hemoterapia, la adecuación de mesones y la adquisición de equipamiento especializado.

El nuevo espacio está diseñado para una operatividad óptima del equipo médico y cuenta con áreas dedicadas a la recepción y toma de muestras, desinfección y aplicación de procedimientos de hemodinamia.

Este avance no solo garantiza un servicio más eficiente, sino que también busca concienciar a la población sobre la importancia de la donación de sangre como un acto solidario que puede salvar vidas.

Con esta modernización, el Hospital General Regional Adolfo Pons reafirma su compromiso con la salud pública, invitando a la comunidad a sumarse a la noble causa de la donación voluntaria de sangre, un gesto que fortalece el sistema de salud y beneficia a quienes más lo necesitan.

