Hospitalizado Danelo Badell, el Cañón de la gaita

El gaitero zuliano Danelo Badell, más conocido como El cañón viejo de la gaita, fue hospitalizado y aseguran que se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos(UCI).

Badell de 74 años, presenta complicaciones renales y tuvo una recaída, según el periodista Jhosele Sarabia.

Danelo Badell tiene una trayectoria resaltante y ha estado en los escenarios con conjuntos como: Cardenales del Éxito, Gaiteros de Pillopo, Universidad de la Gaita, Iluminación Gaitera, Los Chiquinquireños, entre otros.

Noticia al Día

Foto: José Gregorio Flores