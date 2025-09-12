Hoy se instala el equipo de los cuerpos de seguridad junto al MP para investigar las causas del incendio: Informó el gobernador Luis Caldera

El gobernador del estado Zulia, Luis Caldera estuvo reunido con el alcalde de San Francisco, Héctor Soto en la Zona Industrial hasta altas horas de la madrugada de este viernes, 12 de septiembre, brindado todo el apoyo para responder con mayor rapidez y eficiencia ante el grave incendio ocurrido en las instalaciones de la fábrica de fuegos artificiales Gallo Verde.

El mandatario regional destacó que ahora corresponde un proceso de investigación del siniestro por parte de los bomberos, Ministerio Público, y demás organismos de inteligencia que va a determinar las causas del suceso. "Hoy se instala todo este equipo que va a ser permanente", refirió Caldera.

Asimismo, informó que lo más importante es resguardar la vida de las personas afectadas: "Ya tenemos a 46 de los 48 afectados en sus casas con tratamiento y seguimiento".

Ahora, dijo, corresponde "la fase de atención y recuperación de la zona", para lo cual el alcalde del municipio sureño va a estar al frente y es quien dará los detalles al respecto.

En cuanto a la atención en salud y alimentación, el gobernador manifestó que han contado con los equipos médicos tanto regional como municipal, además del apoyo del Ministerio de Alimentación a través de Mercal, así como las casas de alimentación para brindar el apoyo a los afectados.

Se espera balance del siniestro en las próximas horas

Por su parte, el alcalde de San Francisco resaltó que será hoy, viernes cuando se dé un balance de lo ocurrido, junto a los cuerpos de seguridad.

En el transcurso de este viernes, "los cuerpos de seguridad y las autoridades competentes estarán trabajando en las investigaciones para determinar las causas del incidente registrado en la zona industrial de San Francisco", dijo Soto, quien a su vez insta a la ciudadanía a mantenerse informada de manera veraz. "Reafirmamos nuestro compromiso con la verdad y con la tranquilidad del pueblo, manteniendo siempre la información a través de canales oficiales", puntualizó.

Lee también: Alcalde de San Francisco reiteró que no hubo pérdidas humanas en el incendio: "Hubo un milagro"

Noticia a Día