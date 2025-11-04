Martes 04 de noviembre de 2025
Al Dia

Imtcuma inició operativos de fiscalización a las líneas de transporte público urbano de Maracaibo

Lárez informó que “el Imtcuma hoy vuelve a la calle, el instituto va a estar en cada parada de cada línea de transporte toda esta semana y los días que vienen para garantizarle un mejor servicio y un trato digno al ciudadano”.

Por Ernestina García

Este martes 4 de noviembre en horas de la mañana se dio inicio a los operativos de fiscalización a las líneas de transporte público urbano con más denuncias, recibidas a través de las redes sociales y las realizadas en el Instituto Municipal de Transporte Colectivo y Urbano de Pasajeros del Municipio Maracaibo ( Imtcuma).

El presidente del IMTCUMA, Rafael Lárez, encabezó este primer operativo de fiscalización, siguiendo las instrucciones y lineamientos el alcalde bolivariano de Maracaibo, Giancarlo Di Martino.

Para este arranque de fiscalización fueron verificadas las líneas de transporte de las rutas Socorro-San Miguel, Socorro-Los Claveles, incluyendo los autobuses, vehículos tipo vans y los carros por puesto: simultáneamente se fiscalizó la línea de la ruta de transporte La Limpia.

Lárez informó que “el IMTCUMA hoy vuelve a la calle, el instituto va a estar en cada parada de cada línea de transporte toda esta semana y los días que vienen para garantizarle un mejor servicio y un trato digno al ciudadano”.

En ese sentido, los fiscales de tránsito pertenecientes al IMTCUMA hicieron un llamado de atención a los fiscales de las líneas de transporte haciendo énfasis en un trato digno y el respeto al usuario.

Con esta acción la alcaldía bolivariana de Maracaibo continúa dando respuesta a las inquietudes de la ciudadanía.

Prensa Alcaldía Bolivariana de Maracaibo/IMTCUMA

Temas:

