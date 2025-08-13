José Primera asume dirección de Seguridad Ciudadana en Maracaibo

En cumplimiento con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el alcalde del municipio Maracaibo, Gian Carlo Di Martino, anunció este martes la designación del Comisario José Primera como nuevo director de Seguridad Ciudadana.

La decisión forma parte de la conformación del gabinete municipal, orientado a fortalecer las políticas públicas en materia de prevención, protección y atención ciudadana.

Con una trayectoria reconocida en el ámbito policial y de gestión operativa, Primera asume el cargo con el compromiso de reforzar los planes de seguridad en las 18 parroquias de la capital zuliana.

La dirección de Seguridad Ciudadana tendrá como prioridad la articulación con organismos regionales y nacionales, el fortalecimiento de los cuadrantes de paz, y la implementación de estrategias comunitarias que promuevan la convivencia y el respeto ciudadano.

Con esta designación, el gobierno municipal reafirma su compromiso con la protección de los marabinos, apostando por una gestión eficiente, cercana y transparente.

Noticia al Día / Nota de prensa