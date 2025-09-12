La cuadra de las flores y la fuente seca: Estampas de Maracaibo en primera persona

Uno se acerca a las flores por razones extremas: Grandes alegrías y Grandes tristezas, cuando se celebra un cumpleaños, el aniversario de bodas, el día de la madre y el de los enamorados, el nacimiento de un hijo, la conclusión exitosa de un proyecto; por igual buscas rosas y flores cuando se te ha vuelto cuadritos el alma, el fallecimiento de un ser querido, el funeral.

Ayer estuvimos en la 3F con calle 67. No buscábamos ni rosas, ni flores, aunque nos sobrasen motivos, el objetivo era hablarles de La Fuente. Allí sigue, pero, seca, hubo tiempos cuando fluía el agua cristalina y su sonido se regaba en la calle por las noches. Sigue la fuente como monumento, como estructura, con los tubitos para el agua sellados, es extraño: hay fuente, pero, no la hay, porque una fuente sin agua que corre no sabía cómo llamarla.

De la 3 F con 67 bajamos por la cuadra de las flores y las rosas. Nos encontramos con la señora, Nubia quien lleva 12 años vendiendo flores. Nos conversó de las romelias, estatarlinas, cafecito, rosas, gipsus, claveles, clavellinas, ave del paraíso, ginger, heliponias, guadalupe y un largo etcétera.

Regresamos a la 3F con 67 donde habíamos estacionado meditando en los botones blancos, los nardos, las clavellinas, el ave de paraíso así como creció cuando ella lo sembró, quise regresar para comprar una rosa blanca, rosadas y las de intenso rojo, entonces, muchas lágrimas corrieron por mis mejillas y no tuve el valor de hacerle a la señora Nubia el pedido llorando como un niño.

JC