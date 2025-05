Por más de 35 años, "La Esquina del Resuelve", ubicada en la calle 75 con avenida 4 (Bella Vista), ha sido uno de los sitios más concurridos por los maracaiberos que disfrutan la vida nocturna que ofrece la ciudad, sobre todo los fines de semana. Allí, la gente que sale de las discotecas a altas horas de la madrugada desesperada por fumarse un cigarrillo, los puede comprar sin dificultad.

Todo el que sale a rumbear en Maracaibo sabe que puede ir de madrugada con "los ojos cerrados" a "La Esquina del Resuelve" y comprar desde cigarros hasta preservativos.

El lugar es conocido como "La Esquina del Resuelve" pero realmente se llama Comercial Mitare, un negocio familiar propiedad de Francisco Jesús García (69), quien hace cinco décadas llegó a Maracaibo procedente de Coro en el estado Falcón para emprender y levantar a sus seis hijos. Dos de ellos trabajan con él desde que eran niños y piensan darle continuidad a este legado.

"El Chino", como cariñosamente le dicen sus clientes a Francisco Jesús, comenzó a trabajar en Bella Vista a finales de los años 70 cuidando carros en un estacionamiento, pero luego se cambió a un restaurante de comida cubana. Al poco tiempo, alquiló un carrito de perros calientes pero la dinámica era muy fuerte y por ello decidió cambiar de emprendimiento hasta consolidar su venta de cigarros, café y periódicos.

Fue en el año 87 cuando finalmente "El Chino" logró establecerse con un negocio propio en Bella Vista, una de las avenidas más transitadas de la ciudad y en la que se encuentran muchos comercios, barras y discotecas, además de instituciones públicas y privadas que funcionan durante el día. Su clientela se ha mantenido por el respeto y la cordialidad con la que recibe a la gente que llega a comprarle.

"Tengo casi 40 años vendiendo cigarros y café en Bella Vista. Me compra desde el más pobre hasta el más rico y a todos los trato de la misma manera, con mucho respeto. Con este negocio he levantado a toda mi familia y por eso, dos de mis hijos trabajan aquí conmigo para darle continuidad y no perder el punto. Una de las mejores decisiones que he tomado en la vida, es trabajar en esta zona", dijo.

Francisco Jesús recordó que tras dejar la venta de perros calientes emprendió su negocio con un pequeño puesto en las inmediaciones de Villa Carmen, la antigua y emblemática casa blanca de dos plantas que se ubica cerca de la calle 76. Allí se dio cuenta de la vida nocturna que tenía y sigue habiendo en Bella Vista y vio como una buena opción quedarse a trabajar por las madrugadas.

La razón de semejante sacrificio era que lograba mejores ventas durante el día, sobre todo, los fines de semana después de la una de la mañana. De esta manera, su negocio se convirtió en el referente que es. Además de la gente que salía de las discotecas para ir con "los ojos cerrados" a "La Esquina del Resuelve", también llegaban a tomar café taxistas y choferes de la línea Bella Vista cuando amanecían trabajando.

Reubicación

Tras la llegada del nuevo milenio, el entonces exalcalde Maracaibo, Gian Carlo Di Martino, ordenó la reubicación de todos los vendedores informales que por años estuvieron dispersos en toda la avenida Bella Vista. Es gracias a este decreto municipal que Francisco Jesús se establece definitivamente en la esquina de la calle 75 con avenida 4, en un puesto más grande y que surtió con otros productos.

Era tanta la afluencia de clientes que llegaban en carro o pie por las madrugadas, que una vez ese negocio recibió la visita de una comisión policial pues en la zona había el rumor de que Francisco Jesús y sus hijos vendían drogas. Sin embargo, al poco tiempo se supo que fueron otros vendedores de esa zona quienes por envidia y no tener buenas ventas, pretendieron perjudicar a "El Chino".

"Yo he lidiado con muchas personas que por envidia han querido manchar mi nombre, pero ni las guarimbas ni la pandemia pudieron cerrar este negocio. Conozco personalmente a Gian Carlo Di Martino, a Manuel Rosales y a otros políticos de la ciudad porque en los 80, cuando yo trabajaba en el restaurante cubano, ellos llegaban y yo los atendía. Así nos hicimos amigos y a los años, cuando Di Martino ganó la alcaldía de Maracaibo, me reubicó al lado de la Torre Bolívar", explicó.

Son muchos los cambios que a través del tiempo Francisco Jesús ha sido testigo en Bella Vista, entre estos el derrumbe de varios comercios y casas de familia que dieron paso a la construcción de nuevas edificaciones, como por ejemplo, el centro comercial Costa Verde, la Torre Bolívar y el complejo residencial Atlantis. "La Esquina del Resuelve" sigue siendo uno de las pocos negocios callejeros (por no decir el único) que vende cigarrillos y café durante las madrugadas en Maracaibo, convertido en un patrimonio urbano.

Noticia al Día / José Gregorio Flores

Fotos: Xiomara Solano

Video: Wilberth Marval.