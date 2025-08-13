La lluvia refrescó el inicio de la noche en Maracaibo este miércoles 13-Ago

Este miércoles 13 de agosto, Maracaibo recibió con agrado las lluvias que comenzaron al caer la tarde de trayendo un respiro al calor característico de la ciudad.

Las gotas comenzaron a caer suavemente, refrescando el ambiente y regalando a los marabinos una noche más fresca de lo habitual.

La onda tropical N° 24 continúa desplazándose por el occidente del país, y según el pronóstico del Inameh, se esperan más precipitaciones en las próximas horas.

Aunque las lluvias fueron moderadas, se recomienda a los ciudadanos estar atentos ante posibles cambios en las condiciones climáticas.

Foto: Xiomara Solano

Noticia al Día