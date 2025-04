La zuliana Omaira Margarita Gutiérrez ganó el Premio Glorias Artísticas de Venezuela 2024

En el marco del Día del Artista Nacional, este lunes 13 de enero se estará llevando a cabo en la ciudad de Caracas la entrega de los Premios Nacionales de Cultura y Glorias Artísticas de Venezuela 2024, siendo este último otorgado a la zuliana Omaira Margarita Gutiérrez, por su invaluable contribución al movimiento artesano del país durante más de 40 años de trayectoria.

El acto protocolar tendrá lugar en la sede del Ministerio de la Cultura y estará encabezado por el ministro de esta cartera, periodista Ernesto Villegas. Gutiérrez fue postulada para este galardón por la directiva del Museo de Arte Contemporáneo del estado Zulia (MACZUL), grupos organizados de muñequeros en Maracaibo (su ciudad natal) y personalidades ligadas al ámbito artístico en la región.

El trabajo de Omaira Margarita consiste en la intervención de diferentes objetos con pintura, que con mucha creatividad e ingenio, los modifica hasta convertirlos es coloridas y espectaculares obras de arte. Su tema principal y fuente de inspiración durante 44 años de trayectoria artística ha sido el Zulia y en especial Maracaibo, la idiosincrasia que la caracteriza y sus atractivos turísticos.

Recientemente se encuentra trabajando en la realización de una serie de esculturas inspiradas en gallos y parte de esta nueva producción, fue presentada como parte de sus obras para que resultara ganadora del premio Glorias Artísticas 2024. Ha sido invitada por varias instituciones culturales en donde ha realizado varias muestras, destacando una que hizo el año pasado en la Alianza Francesa de Maracaibo.

"Me siento muy contenta por haber ganado este premio pues tengo muchos años dedicados al arte y sus diferentes expresiones. Para mí fue una sorpresa la noticia pues nunca he recibido un reconocimiento por mi trabajo ni tampoco había sido postulada para ningún concurso, ni mucho menos para un premio nacional de arte. Gracias a Dios, me apoyó mucha gente conocida en la movida cultural zuliana", dijo.

Noticia al Día / José Gregorio Flores