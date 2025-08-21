Jueves 21 de agosto de 2025
Las limusinas se apagan: El adiós a un ícono del lujo

El transporte de lujo se reinventa hacia la discreción y la tecnología

Por Javier Sanchez

Las limusinas se apagan: El adiós a un ícono del lujo
Las limusinas, ese otrora icónico símbolo del lujo y el estatus se están volviendo cada vez más raras en las calles. Lo que solía ser la forma más elegante de moverse por la ciudad ahora parece pasado de moda, redefinido por una nueva era de transporte que valora la discreción, la tecnología y la comodidad por encima de la ostentación.

La demanda de estos vehículos alargados ha decaído, cediendo el paso a opciones más modernas y funcionales. En Maracaibo, por ejemplo, el mercado refleja esta tendencia.

Un representante de una agencia local de alquiler de carros clásicos, señala que en la ciudad apenas circulan cuatro limusinas: tres Lincoln y una de marca china. "La limusina como tal estuvo de moda hasta los años 90″, explica, recordando las clásicas Lincoln y Cadillac, competidoras directas de las históricas marcas estadounidenses Ford y General Motors.

La nueva demanda de los millonarios


Actualmente, la clientela prefiere los vehículos clásicos, pues la limusina es vista como "algo viejo". Hoy, las camionetas Van de lujo, las Cadillac y las Lincoln son las más solicitadas. Incluso el Rolls-Royce Phantom, un modelo emblemático que conserva su notoriedad.

Sin embargo, quienes tienen un alto poder adquisitivo están optando por opciones más sofisticadas y discretas, como el Mercedes-Maybach Pullman, una limusina de 6.5 metros de longitud que destaca por su opulencia y espacio interior.

La definición de lujo ha cambiado. Ya no se trata de impresionar con un vehículo alargado, sino de contar con una experiencia de primera clase. Los fabricantes de vehículos han notado esta tendencia y se han volcado hacia la creación de "oficinas móviles", es decir, autos que ofrecen seguridad, conectividad y confort sin sacrificar el rendimiento. Los vehículos largos por sí solos ya no impresionan.

¿Qué reemplaza a las limusinas?


A medida que la industria se aleja de las limusinas tradicionales, el mercado de alta gama ha encontrado nuevos protagonistas. Las Furgonetas Sprinter convertidas que ofrecen un interior espacioso y personalizable, perfecto para reuniones o viajes de negocios.

La SUV ejecutivos que son unidades que proporcionan la combinación ideal de lujo y versatilidad, con opciones blindadas para quienes buscan protección y discreción.

Existen versiones personalizadas las cuales permiten a los clientes diseñar su propio espacio de lujo sobre ruedas, adaptado a sus necesidades específicas.

Hoy, los clientes de alto perfil no solo buscan lujo, sino también discreción y protección. Los SUV ejecutivos blindados y las furgonetas blindadas tienen una gran demanda entre ejecutivos corporativos, funcionarios gubernamentales y celebridades.

El lujo moderno ya no se exhibe; se vive en un entorno seguro y tecnológicamente avanzado.

Noticia al Día/ Fotos: NAD

