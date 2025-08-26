Lunes 25 de agosto de 2025
Al Dia

Líderes y simpatizantes del partido Unión y Cambio homenajearon en Maracaibo a militantes excarcelados

En la cancha de la Plaza Canta Claro, al norte de la ciudad, los asistentes mostraron su alegría por la excarcelación del líder Rafael Ramírez y otros dirigentes políticos que recién lograron su libertad

Por Javier Sanchez

Líderes y simpatizantes del partido Unión y Cambio homenajearon en Maracaibo a militantes excarcelados
En un concurrido acto realizado esta tarde en la ciudad, con la presencia del líder nacional del partido Unión y Cambio, Tomás Guanipa, y el equipo regional de la organización encabezado por Pablo Pérez y el exalcalde de Maracaibo, Adrián Romero, se llevó a cabo un encuentro con las fuerzas vivas del partido en homenaje a los dirigentes políticos recientemente excarcelados.

En medio de una gran algarabía, durante el acto celebrado en la cancha de la Plaza Canta Claro, los asistentes expresaron su alegría por la liberación del líder Rafael Ramírez.

Tomás Guanipa fue el encargado de dar las palabras de bienvenida al exalcalde Rafael Ramírez y a los demás militantes que recientemente recuperaron su libertad. En su intervención, afirmó: “Hay Unión y Cambio pa’ rato en el Zulia”.

Este recibimiento en homenaje al exalcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, contó con la participación de líderes de distintas parroquias y tuvo como vocero principal al dirigente nacional Tomás Guanipa, quien en un breve discurso ante los presentes destacó: “Estamos alegres porque fueron familias que durante meses estuvieron separadas y que hoy vuelven a estar juntas. Los acompañamos durante ese tiempo en el drama que esto significó, como llevar alimentos al Helicoide y otros centros de reclusión”.

Desde Unión y Cambio nos sentimos profundamente orgullosos del liderazgo que tenemos y del significado que ha tenido Rafael Ramírez para Maracaibo y su relanzamiento. Sabemos que es un hombre honesto que simplemente defendió —y sigue defendiendo— una idea y un deseo de progreso, expresó Guanipa.

Más adelante, el líder de Unión y Cambio mencionó que, junto al exalcalde Ramírez, Pedro Guanipa, David Barroso, Américo de Gracia, Margarita, Diana y el alcalde de Cabimas, agradecen a Dios y a la Virgen de la Chinita por estar nuevamente con sus familias. Así como el resto de los que recuperaron su libertad y regresaron a sus hogares, nos sentimos profundamente orgullosos y complacidos de que estén con sus seres queridos, considerando que no debe existir ni un solo preso político en el país.

Noticia al Día. Fotos: Will Marval


