Lluvias dispersas se esperan en el Zulia durante la noche de este lunes

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para la franja horaria comprendida entre las 6:00 de la tarde y las 12:00 de la medianoche se prevé cielo parcialmente nublado con lluvias dispersas en varios municipios del estado Zulia.

De acuerdo con el reporte oficial, se mantiene la presencia de núcleos convectivos que podrían generar precipitaciones de intensidad variable, acompañadas de ráfagas de viento y descargas eléctricas, especialmente en zonas del occidente y centro-sur de la entidad.

Las áreas con mayor probabilidad de lluvia incluyen Maracaibo, San Francisco, Jesús Enrique Lossada, Machiques de Perijá y algunos sectores de la Costa Oriental del Lago. Las autoridades recomiendan tomar previsiones ante posibles anegamientos en calles y avenidas, así como evitar el tránsito por zonas vulnerables durante los episodios de lluvia.

El pronóstico también señala que las temperaturas se mantendrán elevadas antes del inicio de las precipitaciones, con máximas cercanas a los 33 °C y sensación térmica superior a los 35 °C en zonas urbanas.

Organismos de protección civil se mantienen atentos ante cualquier eventualidad y exhortan a la ciudadanía a seguir los canales oficiales para obtener información actualizada sobre las condiciones meteorológicas.

Noticia al Día / Inameh