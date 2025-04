La Semana Santa es una celebración dentro de los ritos cristianos y sus variantes en la cual, se conmemoran los últimos días de la vida de Cristo, donde se reflexiona sobre su vida, muerte y recordando su sacrificio y amor por la humanidad.

Foto: Alejandro Galofre / Pasante

Durante esta semana de rememoración existen muchos mitos, costumbres y tradiciones, unas arraigadas a la fe y la iglesia católica, mientras que otras hacen parte del folclore zuliano y marabino.



Muchos ciudadanos, principalmente los que no son católicos consideran estas tradiciones como anticuadas e indican que son supersticiones, a pesar de esto, son costumbres que las iglesias católicas y cristianas dictan que se deben de seguir, no para ser mejor, si no para la reflexión.

Foto: Agencia

Para muchos zulianos, pertenezcan a cualquier denominación cristiana, la Semana Santa se ha convertido en un momento en el año para el descanso, unas cortas vacaciones y diversión, pese a ello, todavía hay un sector grande de la población que mantiene las tradiciones vivas de esta semana.



Según los dogmas y enseñanzas de la fe católica, los creyentes deben seguir algunas tradiciones que para estas fechas se han vuelto comunes, incluso en hogares de familias no creyentes, debido al peso cultural que estas tienen en el marabino.

Foto: Alejandro Galofre / Pasante

Dentro de las tradiciones católicas para la Semana Santa, que empieza el Domingo de Ramos, se recomienda ante todo la preparación espiritual, las obras de caridad y su participación en centros católicos parroquiales.



Este Domingo de Ramos inicia con la procesión de palmas y con la acción que después de cada misa se realiza la proclamación solemne de la pasión de Cristo. Muchos creyentes además de orar y hacer acciones de caridad, también deciden ayunar durante los días de cuaresma y la Semana Santa en sí.

Foto: Alejandro Galofre / Pasante

Daniela Guanipa, una joven que trabaja mano a mano con los miembros, asistentes y el clericó de la iglesia Coromoto menciona que: “En la Semana Mayor todos los días son importantes, pero están los días a los que llamamos triduo pascual, Jueves, Viernes y Sábado Santo. En estos días se celebra la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret”.



La joven menciona que algunas personas durante los tres primeros días de la Semana Mayor todavía consumen carne roja y que a partir del Jueves Santo empiezan a ingerir pescados, pollo y otros alimentos del mar, algo que es costumbre de esta semana.

Foto: Agencia

Otras tradiciones católicas son la participación en la procesión del Nazareno el Miércoles Santo, la visita a los 7 templos el Jueves Santo, la quema de Judas el Domingo de Resurrección, la abstinencia en general y el evitar pecar durante estos días.



También se realizan Viacrucis durante la Cuaresma y Semana Santa, tanto en unidades académicas como en iglesias, hay lavatorios de pie, la adoración a la cruz y muchas personas dentro de sus hogares queman sahumerio e incienso para bendecir y purificar sus hogares.

Foto: Agencia

A diferencia de los creyentes católicos en Maracaibo, los ciudadanos que profesan otras ramas del cristianismo tienen otras costumbres, algunos realizan ayunos, mantienen respeto en su fe, participan en oraciones, consumen carnes y participan en eventos diarios de sus iglesias, pero principalmente el Domingo de Resurrección es cuando se congregan y asisten al servicio.



Estas son las tradiciones que dictaminan las iglesias, pero también existen mitos como el de no barrer, no cortar leña, no martillar, ni clavar cosas, no bañarse en ríos o playas, no mantener relaciones carnales entre otros que se mantienen en las mentes de las personas.

Texto: Alejandro Galofre / Pasante

Fotos: Alejandro Galofre y Agencias

Noticia al Día