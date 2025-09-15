LUZ impartirá seminario sobre drogas desde la perspectiva de las ciencias forenses

La Universidad del Zulia (LUZ) a través de la Facultad Experimental de Ciencias y el Observatorio Criminalístico realizarán este viernes 19 de septiembre, en las instalaciones de la Biblioteca Pública María Calcaño, un seminario donde se hará un abordaje multidisciplinario en los delitos de drogas desde la perspectiva de las ciencias forenses.

Este seminario está dirigido a profesionales y estudiantes de las ciencias de la salud, jurídicas, criminalísticas, investigación penal, forenses y seguridad ciudadana en general donde se impartirá un amplio temario desde las 8.30 am hasta las 3.00 pm que incluirá certificado físico avalado por LUZ y material digital.

Los aspectos a abordar son: introducción al estudio forense de las drogas, abordaje criminalístico en los delitos de drogas ilícitas, tipos de penas establecidas en materia de drogas, la experticia toxicológica en los delitos de drogas y los aspectos neurobiológicos y semiológicos del consumo de drogas.

Esta formación será dictada por un equipo multidisciplinario de profesores con amplia experiencia de LUZ y de los órganos de seguridad ciudadana en materia de ciencias forenses que permitirá a estudiantes y profesionales ampliar sus conocimientos.

La información fue aportada por la profesora de LUZ y coordinadora del Seminario, María Araque, quien destacó que las inscripciones cierran este miércoles 17 de septiembre a las 5.00 pm. Se cuenta con cupos limitados por lo que para inscripciones y mayor información el número de contacto es el 04246068100.

Noticia al Día / Nota de prensa