Madres de los zulianos deportados a El Salvador llegan a Noticia al Día con dramático mensaje

La tarde de este martes 18 de marzo, tres madres y la esposa de cuatro marabinos que fueron deportados desde EEUU hasta El Salvador lloran sin consuelo por la situación en la que se encuentran sus familiares.

Lágrimas, desespero y ansiedad es lo que muestran en sus rostros, las angustiadas mujeres "Necesitamos que nos ayuden a saber cómo se encuentran nuestros hijos, solo hemos visto los videos, pero no sabemos si los están maltratando. Al gobierno, que creemos en su palabra, porque nos dijeron que harán todo lo posible para traerlos de vuelta a casa que agilice los trámites para que regresen", manifestaron.

Las progenitoras de Mervin Yamarte (29), Eduard Hernández, de 24 y Andy Perozo (27), así como tambièn la esposa de Ringo Rincón, son habitantes del Barrio Los Pescadores, parroquia Coquivacoa del municipio Maracaibo de donde migraron hace un año y medio (2023) los jóvenes para Estados Unidos, en búsqueda un mejor futuro para sus familias.

Rosliany Camaño, la esposa de Ringo Rincón dice que tienen tres niños menores de edad y su esposo era quien la ayudaba.

Yarelis Herrera, madre de Eduard Hernández( 23) relató que habló con su hijo el pasado jueves 13 de marzo y luego perdió comunicación "me enteré de la deportación porque familiares de un vecino nos contó que lo deportaron".

Mientras que Elkia Palencia, progenitora de Andy Perozo expresó: "mi hijo no es delincuente, él tiene una familia que lo espera, se fue a EE UU en busca de dinero para echar pa’ lante. Nunca imaginamos que algo así ocurriría".

La progenitora de Marvin Yamarte, con lágrimas manifestó que "mi hijo tiene un tatuaje en el antebrazo que dice "Eres mi fuerza", tatuaje que le costó la libertad, pero yo le mando a decir hijo "Yo soy tu fuerza, te transmito mi valor, tu mamá va a luchar hasta que vengas y poderte abrazar".

La esposa y madre de una hija de Ringo Rincón explicó que el detenido tiene 3 hijos que mantener y no les informan nada sobre ellos, refirió que estos siguen apareciendo como si estuvieran en EEUU cosa que no es cierto. "A ellos les llegó el gobierno, tocaron la puerta el 13-M y se los llevaron. Nos cuentan testigos que los cambiaron varias veces de lugar, luego les dijeron que era rutina, pero no regresaron. El sábado fueron deportados a El Salvador . Tememos por la seguridad y sus derechos humanos".

Noticia al Día

Fotos: Xiomara Solano/Rosell Oberto