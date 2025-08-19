Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que en los estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo fueron encontrados al menos 300 carros y motos en estado de destrucción.

El anuncio fue realizado este lunes 18 de agosto durante una transmisión por el canal Venezolana de Televisión (VTV), en horas de la tarde, en el marco de una reunión de trabajo con gobernadores y autoridades municipales del Estado.

Durante el encuentro, estuvo presente el legislador de Maracaibo, Gian Carlo Di Martino, a quien Maduro le ordenó iniciar la recuperación de los vehículos.

Asimismo, el mandatario instruyó convertir la municipalidad en un instrumento de gobierno al servicio de los ciudadanos.

Noticia al Día / VTV