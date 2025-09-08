Lunes 08 de septiembre de 2025
"Maracaibo Eterna: 496 años de luz y esplendor"

Maracaibo, con 496 años de historia, es más que una ciudad; es un hogar lleno de energía, gente amable y una belleza inigualable. Esta crónica es un tributo a su resplandor, su icónico puente y el espíritu vibrante de sus habitantes, una oda a la ciudad que es, sin duda, la más bella del continente

Por Hannabelle Urdaneta

Foto: Cortesía
Maracaibo, la tierra del sol amada, despierta cada mañana con un resplandor que no se encuentra en otro lugar. Es un sol inminente que no solo ilumina, sino que recarga el alma y llena de energía para afrontar el día. En esta tierra bendita, el calor no es solo una temperatura, es un abrazo constante que te recuerda dónde estás, un recordatorio de que aquí, la vida se vive con una intensidad única.

Aquí, la gente es el corazón de la ciudad. Un gentilicio que lleva la alegría y la autenticidad en la sangre, siempre con una sonrisa y una mano amiga. El maracucho es un ser especial, con una picardía y un carisma que no se pueden imitar. Son ellos quienes le dan a Maracaibo su verdadera belleza, una que va más allá de sus paisajes.

Y qué decir de sus paisajes. El Lago de Maracaibo, una inmensidad que refleja el cielo, y el Puente General Rafael Urdaneta, un gigante de concreto que se alza majestuoso, uniendo la tierra y el mar. Estos íconos no son solo estructuras; son testigos silenciosos de la historia, guardianes de los sueños de una ciudad que se reinventa constantemente. El puente, con su imponente presencia, es el complemento perfecto para una ciudad que ya lo tiene todo: historia, cultura, y un espíritu inquebrantable.

La tierra del sol amada celebra la alegría y la autenticidad que la hacen única.

En su cumpleaños número 496, Maracaibo nos demuestra que la edad es solo un número cuando el corazón late con tanta fuerza. Esta crónica es un canto a su resplandor, una declaración de amor a la ciudad que tiene la China, el lago y el puente. Un canto a la ciudad que nos resplandece, que nos llena de energía y que, con su gente, se convierte en el lugar más bello del continente. ¡Felices 496 años, mi Maracaibo querida!





Este 8 de septiembre, Maracaibo conmemora con orgullo 496 años de su fundación, una fecha que rinde homenaje a la rica historia, cultura y el indomable espíritu de una ciudad que palpita con fuerza en el corazón del estado Zulia, Venezuela. Para celebrar este significativo aniversario, salimos a las calles a preguntar a sus habitantes qué representa Maracaibo para ellos, y las respuestas reflejan la esencia profunda y diversa de esta tierra.
