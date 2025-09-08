Luis Torrens entró en lista de lesionados por contusión en el antebrazo

Los Mets de Nueva York colocaron este lunes al receptor venezolano Luis Torrens en la lista de lesionados por 10 días, tras sufrir una contusión en el antebrazo derecho. La información fue confirmada por MLB.com, que también reportó el ascenso de Hayden Senger desde el equipo Triple A de Syracuse para ocupar el puesto de receptor suplente.

Torrens, de 29 años, atraviesa su segunda temporada con los metropolitanos y ha compartido la titularidad detrás del plato con su compatriota Francisco Álvarez, bajo la dirección del también venezolano Carlos Mendoza.

En lo que va de campaña 2025, el carabobeño posee promedio de bateo de .225, con 55 imparables, cinco cuadrangulares y 29 carreras impulsadas en 88 juegos disputados.

