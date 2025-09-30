Maracaibo inicia la Navidad con encendido simultáneo en Plaza de la República e Indio Mara este 1-Oct

La ciudad de Maracaibo dará inicio a la temporada navideña este miércoles 1 de octubre con un acto simultáneo en la Plaza de la República y la Plaza Cacique Mara, a partir de las 5:00 p.m. El evento forma parte de la campaña “Juntos Podemos Más”, impulsada por la Gobernación del Zulia con respaldo del presidente Nicolás Maduro.

La jornada contempla actividades culturales, presentaciones musicales y espacios recreativos para toda la familia. El momento central será el encendido de luces navideñas, acompañado de un espectáculo artístico en la Concha Acústica de la Plaza República, donde se presentarán agrupaciones como Elder Dayan, Roberto Antonio, La Melodía Perfecta, Alitasía, Roberto González, Feeling Dúo, Las Chicas del Can, Valenta y Gaiteros de Corazón.

El alcalde bolivariano de Maracaibo, Giancarlo Di Martino, extendió la invitación a la ciudadanía, destacando el valor de este encuentro como expresión de unidad y fraternidad. “Es un momento para reencontrarnos como marabinos, zulianos y venezolanos, en paz y alegría”, expresó.

Como parte de la preparación, el Servicio Desconcentrado de Plazas y Parques (SEDEPAR) rehabilitó ambos espacios públicos, incorporando iluminación decorativa y ambientación navideña. El director de SEDEPAR, Namik Torres, señaló que el objetivo es ofrecer lugares dignos y festivos que promuevan el reencuentro ciudadano. “Este encendido es el reflejo del amor profundo que sentimos por Maracaibo y por su gente”, afirmó.

Con esta iniciativa, Maracaibo se suma al llamado nacional para dar inicio a las festividades decembrinas, reafirmando el valor de sus plazas como escenarios vivos de encuentro, cultura y tradición.

