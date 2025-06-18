Maracaibo Oeste contará con nueva Torre Formativa para impulsar el arte en la infancia

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció un nuevo proyecto educativo y cultural para el oeste de Maracaibo: la Torre Formativa del Teatro Escuela Niños Cantores, un espacio de once niveles diseñado para la formación orquestal y teatral de 300 niños y niñas de la zona.

La edificación contará con dos sótanos, planta baja y ocho pisos completamente destinados al desarrollo artístico infantil. Según voceros del proyecto, la intención es formar con excelencia y disciplina, inspirados en los grandes conservatorios del mundo.

Con la entrada en funcionamiento de esta nueva sede —bautizada como Torre Yamarte—, se ampliará la matrícula a 700 niños, al sumarse a los 400 ya activos en la Unidad Educativa Niños Cantores y en NC Danzas. El plan integral prevé alcanzar los 1.000 estudiantes con la futura inauguración del Gimnasio Escuela Niños Cantores, que complementará la oferta con formación deportiva.

Las autoridades destacan que este conjunto de iniciativas busca brindar oportunidades de crecimiento cultural y personal con altos estándares de calidad para la juventud marabina, especialmente en sectores históricamente excluidos de este tipo de espacios.

