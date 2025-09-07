Lunes 08 de septiembre de 2025
Al Dia

Maracaibo: Una metrópolis vibrante,llena de encantos, celebra 496 años con su gente alegre y rítmica

Una ciudad donde se mezcla modernismo y tradición.

Por Javier Sanchez

Maracaibo: Una metrópolis vibrante,llena de encantos, celebra 496 años con su gente alegre y rítmica
Foto: NAD
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Caminar o andar en vehículo por Maracaibo, es conocer varias caras de una ciudad moderna, metropolitana, con imponentes edificaciones, calles, avenidas, autopistas, pero que a su vez conserva sus tradiciones con edificaciones antiguas y gente con su forma de ser, amable, dicharachera, jocosa, espléndida, que se puede sentir al paso en cualquier esquina.

Maracaibo, la ciudad vibrante llena de encantos, cuyo principal patrimonio es efectivamente, su gente alegre y rítmica conocida por su cálida hospitalidad y su espíritu luchador, celebra cada 8 de septiembre su aniversario de fundación por el explorador Ambrosio Alfinger en 1529. Arriba este lunes a los 496 años.

Esta metrópoli, capital del estado Zulia, centro económico del occidente del país, atrae por su rica cultura, su icónico Puente sobre el Lago, su animada vida nocturna y su gastronomía y música a propios y extraños. Es conocida por su rica cultura, sus parques, plazas, sitios históricos, iglesias, obras monumentales, gaita y su cálido clima tropical.

Conocida como la tierra del sol amada, por las altas temperaturas que genera, su sol ardiente y la calidez de sus habitantes, es una de las ciudades  mejor señalizadas de Venezuela dando una imagen de urbe moderna, con grandes avenidas arboladas, altos edificios y barrios residenciales.

El corazón palpitante

Es el corazón palpitante del zuliano, su identidad y arraigo, sinónimo de calidez, alegría con un espíritu luchador que se refleja en su gente. Desde el imponente Puente General Rafael Urdaneta, símbolo de unión y progreso, hasta el calor humano de sus habitantes, cada rincón de Maracaibo cuenta una historia de tradición, música y sabor. La ciudad es hogar de grandes artistas, deportistas y pensadores, pero sobre todo, de personas que aman su tierra y la llevan con orgullo en el corazón.

En ella se mezcla modernismo y tradición. El casco central, mantiene sus casas de vivos colores y sus construcciones históricas que ahora pueden ser cómodamente visitadas desde un tranvía turístico

Sitios de interés

Al norte de la ciudad están Los palafítos de Santa Rosa poblado que ha permanecido en aguas del lago de Maracaibo. En este lugar es común encontrar niños de rasgos indígenas bañándose en las aguas y pescando en canoas.

La calle Carabobo en el casco central de la ciudad donde quedó sembrada por siempre su tradición, el Paseo Ciencias, La Basílica de Chiquinquirá, Sana Lucía y su boulevar, el Jardín Botánico, la Vereda del Lago, y pare de contar.

Tambien está Grano de Oro que allí se ubica uno de los  parque de diversiones más extensos del país, Ana María Campos, con áreas exclusivas para niños de distintas edades, con presetaciones artísticas par adultos en temporadas navideñas  con la celebración de la Feria de la Chinita donde el público disfruta de los conocidos «Amaneceres» durante esos dias de celebración De igual forma, «Expozulia» es el Salón de exposición y venta de productos artesanales e industriales con presentaciones de artistas nacionales e internacionales.

 Cuenta Maracaibo con varias áreas comerciales importantes, las de mayor importancia ubicadas en la Avenidas 5 de Julio, Bella Vista y Delicias. Se ubican  malls tales como: SAMBIL- Doral Center Mall-Lago Mall-Galerías Mall- Mall Delicias Plaza-Centro Comercial Paseo Delicias-Centro Comercial Ciudad Chinita.

Vida Nocturna

Los Marabinos se caracterizan por su carácter fiestero, cuando aprovechan las noches en distintas actividades que van desde las visitas a los diferentes lugares de la ciudad, hasta una noche de fiesta en los distintos locales distribuidos la mayoría en los alrededores de la calle 72 con locales conocidos. 

Su Gente

El "maracucho" conjuga sencillez, simpatía, jocosidad, su apego por las tradiciones y su música, la gaita zuliana, que se escucha durante todo el año e incansablemente en la época decembrina. El intenso calor que se siente en esta tierra combina con el carácter extrovertido de sus habitantes.

La vibrante capital del estado Zulia es conocida por su cultura, el icónico Puente sobre el Lago y un clima tropical que le ha ganado el apodo de "la tierra del sol amada". Maracaibo es un centro económico y petrolero, famoso por la Gaita Zuliana, su gastronomía y una animada vida nocturna que late al ritmo de su gente.

Un corazón que late con tradición y progreso


Maracaibo es el corazón palpitante del zuliano, un sinónimo de arraigo, alegría y lucha. Desde el imponente Puente General Rafael Urdaneta, símbolo de progreso, hasta el calor humano de sus habitantes, cada rincón de la ciudad cuenta una historia. La mezcla entre lo moderno y lo tradicional es evidente en su casco central, donde las casas de vivos colores y las construcciones históricas se pueden recorrer en un tranvía turístico.

La gente: el alma de la ciudad


El "maracucho" es extrovertido, dicharachero y profundamente apegado a sus tradiciones. Su carácter combina la sencillez con una simpatía inigualable, y su apego por la música se refleja en la Gaita Zuliana, que resuena durante todo el año y, de forma especial, en la época decembrina. El intenso calor de esta tierra se funde con el carácter festivo de sus habitantes, quienes aprovechan la vida nocturna de la calle 72 para celebrar en sus locales y compartir con amigos.

En definitiva, Maracaibo no es solo una metrópolis de grandes edificios, sino la ciudad más grande de Venezuela por la calidez y el espíritu luchador de su gente.

Bien lo plasmó en una de sus tantas interpretaciones en honor a su ciudad, el reconocido poeta popular, Ricardo Portillo, cuando expresó: Desde el infinito cielo, el mismo creador lo ha dicho, Maracaibo es un hechizo; hermoso, bendito suelo. Esta es la ciudad más bella que existe en el continente,tiene Lago, China y Puente; gaita y hospitalidad,tiene el calor y la gente de más alta calidad"

Notiicia al Día. Fotos: Cortesía

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Escuelas del país reanudan actividades administrativas este 8-Sep

Escuelas del país reanudan actividades administrativas este 8-Sep

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 8 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 8 de septiembre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este lunes 8 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este lunes 8 de septiembre

Contundente derrota del Gobierno frente al peronismo en la provincia de Buenos Aires

Contundente derrota del Gobierno frente al peronismo en la provincia de Buenos Aires

Renuncia el primer ministro de Japón, Shigueru Ishiba

Renuncia el primer ministro de Japón, Shigueru Ishiba

Luzardo mantuvo en raya a los Marlins para alcanzar su decimotercer triunfo

Luzardo mantuvo en raya a los Marlins para alcanzar su decimotercer triunfo

Eugenio Suárez llega a 43 jonrones en victoria de Marineros sobre Bravos

Eugenio Suárez llega a 43 jonrones en victoria de Marineros sobre Bravos

Verstappen se reencuentra con la victoria en Italia

Verstappen se reencuentra con la victoria en Italia

Aryna Sabalenka alcanza su segundo US Open consecutivo

Aryna Sabalenka alcanza su segundo US Open consecutivo

Familiares buscan desesperadamente a Gerasimo Pirela

Familiares buscan desesperadamente a Gerasimo Pirela

Yván Gil hizo un llamado a reforzar la unidad en América Latina ante despliegue de EEUU

Yván Gil hizo un llamado a reforzar la unidad en América Latina ante despliegue de EEUU

Alcaraz y Sinner disputarán una nueva final histórica en el US Open

Alcaraz y Sinner disputarán una nueva final histórica en el US Open

Luis Suárez fue suspendido con seis partidos por incidente en la final de la Leagues Cup

Luis Suárez fue suspendido con seis partidos por incidente en la final de la Leagues Cup

Defender al abogado, respetar a la justicia: el deber del Colegio de Abogados (Por: Juan Pablo Montiel Almeida)

Defender al abogado, respetar a la justicia: el deber del Colegio de Abogados (Por: Juan Pablo Montiel Almeida)

Opsu anuncia una tercera fase de postulación para la asignación de carreras universitarias

Opsu anuncia una tercera fase de postulación para la asignación de carreras universitarias

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

¡Maracaibo está de cumpleaños! 496 años de orgullo zuliano

¡Maracaibo está de cumpleaños! 496 años de orgullo zuliano

Se desprendió tremendo palo de agua en Maracaibo y San Francisco este lunes 8-Sept

Se desprendió tremendo palo de agua en Maracaibo y San Francisco este lunes 8-Sept

68 años cantándole al amor: Ricardo Montaner celebra la vida

68 años cantándole al amor: Ricardo Montaner celebra la vida

Hoy se celebran 114 años de coronación canónica de la Virgen del Valle

Hoy se celebran 114 años de coronación canónica de la Virgen del Valle

Ricky Martin hizo historia en los MTV VMAs 2025 al convertirse en el primer artista en recibir el Latin Icon Award

Ricky Martin hizo historia en los MTV VMAs 2025 al convertirse en el primer artista en recibir el Latin Icon Award

Noticias Relacionadas

Al Dia

Camilo Sesto grabó en cinco idiomas y vendió más de 100 millones de discos antes de morir

Las mujeres lo amaban. Y siguen amando su vos después de su muerte, ocurrida el 8 de septiembre de 2019,…
Al Dia

Choque entre vehículos congestionó la avenida 5 de Julio

Cerca del impacto se encontraba un punto de atención vehicular
Al Dia

Muere "Malvina" la mascota de Camilo y el artista revienta en llanto en pleno concierto

El cantante colombiano, Camilo Echeverri, rompió en llanto en pleno concierto, escenificado este sábado en España, al contarle a los…
Al Dia

Seis muertos durante un ataque a tiros en Jerusalén

Autoridades reportaron además 13 personas heridas, algunas de gravedad


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025