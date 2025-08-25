Más de 200 mujeres con patologías oncológicas reciben estudios clínicos integrales a través del Plan Cayapa de la Salud en Maracaibo

En la Unidad de Atención a la Mujer de la Maternidad Dr. Armando Castillo Plaza, ubicada en Maracaibo, se llevó a cabo una jornada médica en la que más de 200 pacientes con enfermedades oncológicas fueron atendidas mediante estudios clínicos especializados. Esta actividad forma parte del Plan Cayapa de la Salud, impulsado por la Gobernación Bolivariana del Zulia.

La iniciativa, que refuerza la Ruta Oncológica en el estado, contó con el respaldo del gobernador Luis Caldera y del presidente Nicolás Maduro. La supervisión estuvo a cargo de la primera dama del Zulia, Roselyn López de Caldera, acompañada por la jefa de la maternidad, Estefany Sánchez, y la presidenta de la Fundación Centro Oncológico del Zulia, Dra. Humberto Fernández Morán.

López de Caldera detalló que 210 pacientes comenzaron a recibir atención especializada en distintas etapas de sus patologías, incluyendo estudios de diagnóstico por imágenes y la entrega de tratamientos de alto costo a través de la Farmacia de Alto Costo, actualmente en proceso de rehabilitación por parte del gobierno regional.

Además, recordó que menos de diez días antes se realizó una jornada similar en el Servicio de Radioterapia y Medicina Nuclear Dr. Jorge García Tamayo del Hospital Universitario de Maracaibo.

Por su parte, Estefany Sánchez explicó que esta jornada permitió ofrecer atención integral y humanizada a las pacientes, mediante exámenes de laboratorio, ecografías, mamografías, densitometrías óseas, citologías y otros estudios médicos.

Finalmente, la presidenta de la Fundación Oncológica destacó que los estudios realizados abarcan tres tipos: diagnósticos, para identificar la enfermedad y su etapa; de control, para evaluar la respuesta al tratamiento; y de seguimiento, para monitorear la evolución posterior de cada paciente.

Noticia al Día / Nota de prensa