Más de mil familias se beneficiaron con megajornada integral de la Alcaldía de Maracaibo

Con más de 5 toneladas de alimentos se beneficiaron mil familias del sector Corito en la parroquia Cristo de Aranza, gracias a la megajornada integral organizada por la Alcaldía de Maracaibo en la plaza Salvador Allende como parte de su política alimentaria de la mano del poder popular.

El presidente de la Fundación de Mercados Populares de la alcaldía, (FUNDEPO) Gelson Carrillo, informó que siguen cumpliendo con el pueblo y gracias a las políticas del presidente Nicolás Maduro, el gobernador Luis Caldera y del alcalde Giancarlo Di Martino llevaron esta jornada a la parroquia con precios justos que incluye proteínas, combos de víveres, pollo, huevos, vegetales, plátanos, topochos, atención médica para adultos y niños, servicio a mascotas, entre otras cosas más.

“Es importante destacar-dijo-que se sumaron aliados y emprendedores de la zona del circuito comunal que atendieron el llamado con productos como queso, leche, jugos, mortadela, ricota, crema de leche y otra variedad de artículos que ellos ofrecen a precios sumamente solidarios. Igualmente, tenemos otros servicios acá como la asesoría en el Registro Civil”, destacó Carrillo.

La jornada contó con atención a las mascotas, peluquería y barbería para niños y adultos; además con la feria escolar con útiles, uniformes, zapatos, y todo lo necesario para el regreso a clases de los niños y niñas.

Carrillo invitó a todos los emprendedores a que se sumen a estas jornadas impulsadas por el alcalde Giancarlo Di Martino, ya que se van a ir potenciando cada día más hasta lograr realizar varias jornadas de manera simultánea en varias parroquias. “Hoy estamos saliendo con una jornada semanal, y aspiramos a que cada día sean más productores y más productos con calidad y buen precio que sumemos a la lista de cada jornada”, apuntó.

En este esfuerzo logístico para organizar la mega jornada participaron en sinergía los funcionarios de Polimaracaibo, Bomberos, Protección Civil, Clínicas Móviles, Clínicas Odontológicas, Registro Civil, Salud Maracaibo, Giras, Protocolo, Eventos, Dirección de Comercio Nacional y Exterior, FUNDEPO, y todo el equipo de la alcaldía de Maracaibo para alcanzar el buen desarrollo de la jornada.

Respeto al precio del dólar BCV

Por su parte, el director del despacho, Gianluigi Di Martino, fue enfático al recalcar que los precios que manejan son manejados a tasa BCV, y puntualizó “que nadie vaya a estar cobrando por ahí en paralelo, que nadie vaya a estar haciendo cosas que no tienen que hacer, nosotros vamos a seguir atendiendo al pueblo y vamos a seguir transformando Maracaibo y vamos a seguir trabajando para que el pueblo se sienta atendido, se sienta respaldado por su alcalde y por su equipo de gobierno”.

Destacó que continúan “atendiendo al pueblo, al Poder Popular organizado, aquí con el equipo de gobierno, los concejales, los diputados, todos unidos; hoy tenemos jornada de salud, de alimentación a precio justo. Hemos atendido a más de 1000 personas el día de hoy y me estaba diciendo una persona que estaba en la jornada que nunca había visto un kilo de pollo tan barato, vengan a comprar. Esto es gracias a la política de gestión de Giancarlo Di Martino que vamos a seguir impulsando y gracias al presidente Nicolás Maduro también de la mano del gobernador Luis Caldera”.

Resaltó Di Martino que van a seguir trabajando por el pueblo “y en este periodo venimos con todo, venimos a transformar a Maracaibo, a transformar el Zulia y a trabajar con los cuatro niveles de gobierno unidos, presidente Nicolás Maduro, gobernador Luis Caldera, alcalde Giancarlo Di Martino y el Poder Popular organizado, vamos a trabajar en conjunto para que estos mercados a precio justo, a precio solidario, se sigan desarrollando en las parroquias una vez por semana por los momentos”.

Gianluigi Di Martino resaltó la gran afluencia de personas que se acercaron a recibir atención médica gratuita y de odontología, también se expidieron exámenes cardiovasculares para los pequeños que van al colegio.

Más de 200 mascotas atendidas

La presidenta del Instituto de Protección Animal Municipal, Nohelia Parra, manifestó su satisfacción por la masiva asistencia de personas con sus mascotas. “Le damos gracias al alcalde Giancarlo Di Martino por estas jornadas que se realizan todos los sábados en las distintas parroquias”.

Informó que el equipo médico que la acompaña en la jornada realizó consulta, desparasitaciones, vacunas antirrábicas, corte de uñas y limpieza de oídos. Es un gran beneficio para esas mascotas que son parte de nuestras familias”.

Marbelis Villasmil, beneficiaria de la jornada para las mascotas, dijo que es bastante oportuna para controlar enfermedades de los animalitos, y que entre las consultas y las vacunas es un gran beneficio porque son gratis.

Mario Marín trajo a su perrita Lucy y dijo que le parecía superbién, factible porque es una facilidad para las personas que no tienen los recursos para pagar.

Noticia al Día/Nota de prensa