No me cabe la emoción en el pecho. GRACIAS por ayudarme a limpiar mi casa: Profesor Nelson Bracho tras la visita de la Gobernación del Zulia

Las peticiones del profesor Nelson Bracho (91) fueron escuchadas. En horas de la mañana de este lunes dos de septiembre, representantes de la Secretaría de Desarrollo Social de la Gobernación del Zulia, se presentaron con una cuadrilla de trabajadores en Santa Lucía para limpiar y sanear la vivienda de este insigne zuliano, referente del deporte regional por más de 40 años en la entidad.

Tras la publicación del caso del profesor el pasado viernes 30 de agosto en Noticia al Día, muchas fueron las personas que a través de las diferentes redes sociales se sensibilizaron con su situación y manifestaron disposición para ayudarlo. Sin embargo, el gobernador Manuel Rosales al conocer las condiciones infrahumanas en las que estaba viviendo el viejo atleta, ordenó de inmediato la intervención de la casa.

Foto: Xiomara Solano.

En tal sentido, más de 30 obreros iniciaron los trabajos de recuperación de la casa de Nelson de los Reyes Bracho Díaz, removiendo con palas y carretillas una gran cantidad de desechos que, por años, estuvieron aglomerados en el lugar convirtiéndolo en un basurero y que impedían habitarlo. Entre los escombros, los obreros descubrieron dos culebras "machorerras" y un cien pies, aparte de miles de cucarachas.

Saneamiento y adecuación por fases

Carla Fernández, Secretaria de Desarrollo Social de la Gobernación del Zulia, informó que los trabajos de saneamiento y adecuación de la casa del profesor Nelson de los Reyes Bracho Díaz para que vuelva a ser un hogar, se realizará en tres fases, tomando en cuenta la insalubridad y que imperaba en el sitio y las deplorables condiciones en las que estaba, al punto que ingresar era un peligro para cualquier persona.

Foto: Xiomara Solano.

Resaltó que durante la primera fase se practicará la limpieza general del domicilio para despejarlo y verificar cuáles son los daños estructurales que presenta el inmueble, a fin de repararle el techo y algunas paredes, entre otras refacciones. La segunda fase tiene que ver con desinfectar y fumigar para eliminar focos de gusanos, roedores y demás insectos que con el pasar del tiempo lo han invadido.

La tercera fase será la habilitación completa de la vivienda para convertirla de nuevo en el hogar del profesor. En este sentido, se le restituirá el servicio eléctrico y también se le instalará una red de agua potable. Asimismo, se le instalará una sala sanitaria para que el profesor tenga donde hacer sus necesidades fisiológicas, una cama con ventilador y una nevera pequeña, entre otros beneficios.

Casi cinco toneladas de basura

En este primer día de limpieza, aparte de los dos reptiles que aparecieron, los trabajadores lograron sacar de la casa cerca de cinco toneladas de basura, aparte de los desechos vegetales producto de los árboles de neem que fueron talados durante la limpieza y que por años estuvieron creciendo de manera desmedida en el patio del domicilio, convirtiendo el sitio en un criadero de alimañas.

No me cabe la emoción en el pecho

Con lágrimas en sus ojos y muy emocionado al ver que a su casa la estaban limpiando, el profesor Nelson Bracho agradeció la intervención de la Gobernación del estado Zulia y el apoyo que le están dando para recuperar su hogar. Destacó que tras la visita de los periodistas de NAD la semana pasada cuando se acercaron para conocer su caso tuvo fe, pero no esperaba que tal ayuda llegara tan rápido.

Foto: Xiomara Solano.

"No me cabe la emoción en el pecho y estoy muy agradecido con toda la ayuda que me están dando. Los periodistas vinieron la semana pasada y en menos de cuatro días la Gobernación me atendió. Gracias de verdad. Yo he sido un hombre feliz toda mi vida pero este tipo de situaciones te deprimen y te ponen por el suelo. Arriba está Dios, nuestro creador y yo sabía que no me iba a abandonar", dijo el profesor.

Foto: Xiomara Solano.

Foto: Xiomara Solano.

Noticia al Día / José Gregorio Flores

Fotos: Xiomara Solano