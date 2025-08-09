Noticia al Día lamenta el fallecimiento de la periodista María Auxiliadora Delgado María Toutunji

El equipo de Noticia al Día expresa su más profundo pesar por el sensible fallecimiento de la periodista María Auxiliadora Delgado María Toutunji. Su trayectoria profesional y compromiso con la comunicación dejaron una huella significativa en quienes tuvieron el honor de conocerla y trabajar a su lado.

En este momento de dolor, extendemos nuestras palabras de solidaridad y consuelo a sus familiares, amigos y colegas.

Los jefes del diario, Josué Carrillo, jefe de Información, y Julio Reyes, director de Noticia al Día, se unen al duelo y manifiestan su acompañamiento sincero ante esta irreparable pérdida.

Desde esta casa editorial, elevamos una oración por el eterno descanso de María Auxiliadora y reiteramos nuestro compromiso de acompañar con respeto y afecto a quienes hoy lloran su partida.

Noticia al Día