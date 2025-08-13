Onda tropical N° 26 se aproxima al territorio venezolano

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó la mañana de este miércoles que se estima la entrada de la onda tropical (OT) número 26 al territorio venezolano entre el jueves 21 y viernes 22 de agosto.

A la fecha, un total de 22 ondas tropicales han entrado a Venezuela durante los últimos meses, lo que ha ocasionado fuertes lluvias.

En cuanto a la OT 25 informan que pasó a ser tormenta tropical de nombre ERIN, sin embargo no representa riesgo para el país y las autoridades se mantienen vigilantes ante cualquier eventualidad.

De igual manera destaca el organismo que, se observa cielo parcialmente nublado en gran parte del territorio nacional, sin embargo, en áreas de nuestra Guayana Esequiba, sureste de Delta Amacuro, oeste de Bolívar, norte de Amazonas, Llanos Centrales/Occidentales, Centro Norte, los Andes y sur del Lago de Maracaibo, no se descartan precipitaciones de intensidad variable.

Foto: Inameh

