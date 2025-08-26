Onda tropical N° 30 se desplaza por el occidente del país

La mañana de ese martes, 26 de agosto el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) anunció que la onda tropical (OT) número 30 se desplaza por el occidente del país, situación que traerá consigo más lluvias en áreas del Zulia y gran parte territorio.

La OT N° 30 se encuentra interactuando y activando la zona de convergencia intertropical y por otra parte propiciando el aumento de la cobertura nubosa, asociada a precipitaciones de intensidad variable en buena parte del país, siendo más intensas especialmente al occidente del país, Bolívar, Amazonas, Los Llanos occidentales/centrales, Los Andes y Zulia. En el resto del país se espera con nubosidad parcial y zonas despejadas.

En cuanto a las OT N° 31, el organismo estima su entrada al país entre el miércoles 27 y el jueves 28 de agosto, mientras que la N° 32 ingresaría al país a partir del primer fin de semana del mes de septiembre.

Pronóstico general

Hasta horas del mediodía de hoy, se espera nubosidad estratiforme en gran parte del país; asimismo, se prevé mantos nubosos asociados a células convectivas de rápida evolución generando lluvias o chubascos con actividad eléctrica ocasional siendo mas intensas y frecuentes especialmente en áreas de Sucre, sur de Monagas/Anzoátegui, sur de Aragua, sur de Miranda y Los Andes. El resto del territorio se mantendrá parcialmente nublado y despejado.

