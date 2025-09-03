Miércoles 03 de septiembre de 2025
Al Dia

Para cada rayo de sol hay una solución refrescante en Maracaibo

Desde el transeúnte hasta los comerciantes recomiendan la hidratación

Por Pasante1

Para cada rayo de sol hay una solución refrescante en Maracaibo
Foto: Wilberth Marval
Los marabinos que caminan a diario por los alrededores del corazón de su ciudad sobreviven a la ola de calor que los azota, y la manera de sobrevivir al clima es refrescarse con los distintos tipo de bebidas que se ofrecen en el Casco Central.

Desde los transeúntes hasta comerciantes buscan hidratarse ante el incesante calor que los arropa, sobre todo en horas del mediodía.

Denisse González andaba por el centro y contó a NAD que calma la sed con un cepillado. "Mi favorito es el de sabor a colita, aunque sabor a coco es más refrescante", destacó.

Por su parte, Yender Guille al ser abordado respondió que el agua de coco y el limón son sus mejores aliados cuando camina bajo el sol. "No podemos ponernos a inventar, hay que tomar mucha agua y si no ayudarnos con jugos de limón, agua de coco o algún refresco para evitar desmayos en pleno centro", dijo.

Pedro Giménez, vendedor de papelón con limón en la zona, afirmó que este es el más solicitado porque baja la temperatura y da una sensación de tranquilidad a las personas, tiene poca azúcar que es mejor para la salud a diferencia de otras bebidas azucaradas.

Mientras que Sugeil Osorio y Aimar Urdaneta, además de recomendar la hidratación, recordaron el uso de bloqueador, sombreros, y paraguas para proteger la piel que es una de la que más sufre ante el inclemente sol.

Foto: Wilberth Marval
Fotos: Xiomara Castro

Noticia al Dia/Diego Casanova (Pasante)

