Para los maracuchos: En Santa Rosa de Agua se come por tradición en Semana Santa el mejor pescado del mundo

En Santa Rosa de Agua, como en muchas otras regiones durante la Semana Santa, el pescado se convierte en el plato principal debido a la tradición religiosa de abstinencia de carnes rojas durante la época. La Iglesia católica recomienda la abstinencia y especialmente el Viernes Santo, día de la crucifixión de Jesús, lo que hace que sea una opción común.



Con su cercanía al lago, la ciudad ofrece excelentes opciones para disfrutar de pescado fresco, en restaurantes que se especializan en mariscos y platos a base de ello. En esta temporada a la mayoría de estos sitios no les "cabe un alma" por que la tradición de comer pescado en esta fecha se mantiene.

Se dice que quién venga a la capital zuliana en estos días de asueto y no vaya a Santa Rosa de Agua a comer pescado, no sabe lo que se pierde y no ha disfrutado sus vacaciones. El plato típico de nuestra región es para los maracuchos es el mejor del mundo, expresión de os habitantes de esta tierra cuando quiere decir que es mejor que otros.

En el antiguo asentamiento palafítico de Santa Rosa de Agua, se ha configurado una interesante mezcla cultural y religiosa entre tradiciones indígenas e hispanas, donde la pesca es su principal actividad económica. Tiene una historia milenaria que se estima existe desde antes de la colonización hispana.

Por tradición se dice que es ahí donde se come el mejor pescado frito tradicional, especialmente de "La Romancera", sitio popular que ha sido visitado por distintas personalidades, tanto de la región como del resto del país.

Se localizan pintorescos restaurantes sobre el agua donde se pueden degustar platos típicos de la zona, a parte del conocido pescado frito, el filet de pescado relleno, lisa rellena, mojito en coco y un suculento “cruzao” de pescado y mariscos que para muchos visitantes es una experiencia culinaria imperdible.

Entre los peces más comunes capturados en el Lago de Maracaibo se encuentran la curvina, la lisa, el bocachico, la manamana y diferentes tipos de bagre.

Habitantes que preservan su identidad

Es una herencia directa de sus autóctonos indígenas y el mestizaje europeo. La pesca sigue siendo su principal actividad económica y en las orillas del Lago se localizan pintorescos restaurantes donde se degustan platos típicos de la zona, como pescado frito, filet de pescado relleno, lisa rellena, mojito o un suculento “cruzao” de pescado y mariscos. Una experiencia culinaria imperdible para el visitante.

