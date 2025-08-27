PC Maracaibo realizará jornada cardiovascular este viernes 29-Ago

Funcionarios de Protección Civil Maracaibo anunciaron una jornada cardiovascular para la comunidad, misma que se desarrollará en las instalaciones del Terminal de Pasajeros de Maracaibo el próximo viernes, 29 de agosto.

Esta actividad se llevará a cabo en horarios comprendidos entre las 9:00 a. m. y 12:00 p. m.

En esta jornada se espera contar con una amplia participación de la comunidad que así lo requiera.

Foto: Protección Civil Mcbo

Lee también: Alcaldía de Maracaibo realizará la primera Megajornada de Mercados Populares los días 14 y 15 de agosto

Noticia al Día