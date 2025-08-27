Miércoles 27 de agosto de 2025
PC Maracaibo realizará jornada cardiovascular este viernes 29-Ago

La actividad se llevara a cabo en el Terminal de Pasajeros de Maracaibo

Por Candy Valbuena

Foto: Referencial
Funcionarios de Protección Civil Maracaibo anunciaron una jornada cardiovascular para la comunidad, misma que se desarrollará en las instalaciones del Terminal de Pasajeros de Maracaibo el próximo viernes, 29 de agosto.

Esta actividad se llevará a cabo en horarios comprendidos entre las 9:00 a. m. y 12:00 p. m.

En esta jornada se espera contar con una amplia participación de la comunidad que así lo requiera.

Foto: Protección Civil Mcbo

