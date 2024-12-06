Por todo lo alto comenzó el XXIV encuentro de coros ciudad de Maracaibo

Entre el 05 y 07 de diciembre de 2024, Maracaibo se convierte en epicentro de las corales del Zulia, por la celebracion del XXIV encuentro de coros Ciudad de Maracaibo, que en esta entrega homenajea al Maestro Andrés Sandoval Yanes.

Con esto, 15 agrupaciones se dan cita en la sede de la Alcaldía de Maracaibo para compartir su talento y pasion por el canto coral, donde más de 200 coreutas de Maracaibo, San Francisco y Mara, de la mano de los directores, dan fe de la pasión del zuliano por la cultura.

En la primera tarde del encuentro estuvieron los Mtros Orlando y Aida Sandoval, hijos del homenajeado, quienes agradecieron a la Dirección de Cultura de la Alcaldía de Maracaibo por rendir honores a su padre, quien en vida dio tanto por el mundo musical del país.

"Tenemos unos consentidos de entre los coros asistentes, el coro juvenil de la Alcaldía Andrés Sandoval Yanes, indicó Orlando, coro que debutó esa tarde de la mano del Mtro. Robert Marcelo, quien dirigió las cinco piezas que interpretaron.

De la misma manera, el coro de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, dirigidos por el Mtro Ramón Ibáñez y el Orfeón de la Universidad del Zulia, bajo la batuta del Mtro. Héctor Pérez, interpretaron canciones navideñas, entre aguinaldos, parrandas y clásicos de la música universal.

Asimismo, cerró el encuentro el coro Municipal Luis Guillermo Sánchez, con cuatro piezas despertando vitores entre los asistentes.

Este viernes se estarán presentando los coros de Voces blancas claras de Mara, Grupo Vocal A Tempo, Ondine, Coro de la Casa de Italia, y Vox Art Coro de Cámara y el día sábado la Coral de Colegio de contadores públicos del estado Zulia, coro Iglesia Bautista La Fé, Coro Colegio de Médicos del estado Zulia, Club Náutico de Maracaibo, Ensamble Vocal Son Amanecer y Grupo Vocal Ciudad del Sol.