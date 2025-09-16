Martes 16 de septiembre de 2025
Preso sujeto que borracho golpeó a la pareja y a su madre en Colón: Otros dos también fueron detenidos por el mismo delito en Mara

Este cobarde hecho ocurrió en el sector Sierra Maestra del municipio Colón. Según la minuta policial, Pérez Villasmil arremetió contra su progenitora y mientras la golpeaba, su esposa intervino para defenderla por lo que también fue blanco de la violencia del sujeto.

Pasante1

Anderson José Pérez Villasmil, de 20 años de edad, fue detenido por someter a golpes a su madre y a su esposa en el municipio Colón. Foto: CPBEZ.
Funcionarios adscritos al Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia (CPBEZ) lograron la detención de tres sujetos por el delito de violencia de género en los municipio Mara y Colón. Entre estas detenciones resalta la de Anderson José Pérez Villasmil (20), quien bajo los efectos del alcohol y de sustancias psicotrópicas, sometió a su madre y a su pareja sentimental para caerle a golpes.

Este cobarde hecho ocurrió en el sector Sierra Maestra del municipio Colón. Según la minuta policial, Pérez Villasmil arremetió contra su progenitora y mientras la golpeaba, su esposa intervino para defenderla por lo que también fue blanco de la violencia del sujeto.

Tras la denuncia interpuesta por los vecinos de la zona fue capturado. Otras dos detenciones ocurrieron en el municipio Mara, en donde Daniel Alberto Torres Rodríguez (31) agredió a su concubina " a puño limpio" en el poblado San Rafael de El Moján.

En esa misma jurisdicción fue aprehendido Enrique Bravo Palmar (34) por el delito de agresiones graves contra su pareja sentimental. Los detenidos permanecen en las delegaciones del CPBEZ de cada municipio mientras se lleva a cabo el proceso judicial correspondiente.

Con esta acción, las autoridades reiteran su compromiso con la protección de las mujeres y el cumplimiento estricto de las disposiciones legales destinadas a garantizar una vida libre de violencia.

Kelly Nava

