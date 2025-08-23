Prevén cielo parcialmente nublado y lluvias en Zulia y en varias zonas del país durante la noche del 23-Ago

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para las próximas seis horas, entre las 18:00 y las 24:00 HLV de este sábado 23 de agosto, se espera cielo parcialmente nublado y despejado en gran parte del territorio nacional. No obstante, el organismo no descarta la posibilidad de lluvias y chubascos en diversas zonas del país.

Las regiones con mayor probabilidad de precipitaciones incluyen Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Sucre, Monagas, Anzoátegui, Gran Caracas, Aragua, Carabobo, Guárico, Cojedes, los Andes y Zulia.

Este comportamiento atmosférico responde al desplazamiento de sistemas de baja presión y a la influencia de ondas tropicales que continúan generando inestabilidad en varias zonas del país.

Se recomienda a la población tomar previsiones, especialmente en áreas propensas a anegaciones o con antecedentes de lluvias intensas.

Noticia al Día / Inameh