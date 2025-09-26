Prevén lluvias en el Zulia en las primeras horas de la mañana

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que durante la mañana de este viernes 26 de septiembre, se esperan condiciones atmosféricas inestables en el estado Zulia, especialmente en la zona del Lago de Maracaibo.

Según el reporte oficial emitido por el ente meteorológico, entre las 6:00 a.m. y las 12:00 m., se prevé nubosidad parcial alternando con núcleos de nubosidad fragmentada, así como áreas nubladas acompañadas de precipitaciones que podrían afectar a varios sectores de la región zuliana.

Este comportamiento atmosférico forma parte de un patrón más amplio que también contempla lluvias en zonas de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas y los Andes, sin descartar lloviznas aisladas en la Región Central.

El Inameh mantiene activo su sistema de monitoreo y exhorta a la población a seguir sus canales oficiales para actualizaciones en tiempo real.

Noticia al Día / Inameh